Ждут 15 лет: в Запорожье объявили многомиллиардный тендер на мост-долгострой

На завершение строительства моста через Днепр в Запорожье, начатое 15 лет назад, собрались потратить 12,3 млрд гривен.

Тендер на работы объявила служба автомобильных дорог Запорожской области, сообщили в Министерстве инфраструктуры в Facebook. Сейчас ищут подрядчика. "В 2020 году, после определения победителя тендера, начнется строительство первой очереди объекта - 21 сооружения, в том числе двух мостов через Днепр с выездами на прибрежных магистраль и проспект Соборный", – сказано в сообщении.

В Кабмине потребовали достроить мост в течение 2-3 лет. Первую очередь моста планируют завершить за 2 года. Мост с тремя полосами движения в каждую сторону соединит левый и правый береги Днепра и остров Хортицу.

Автотранспортная магистраль через Днепр в Запорожье – сложный комплекс, который начали строить еще в 2004 году. "Его общая протяженность 9,1 км. Он включает 26 искусственных сооружений, в том числе 2 моста: вантовый мост через длиной 660 м и высотой пилонов 166 м и мост через реку Старый Днепр длиной 340 метров", – сообщили в министерстве.

Согласно данным тендера на ProZorro, ожидаемая стоимость всех работ – 12 млрд 340 млн гривен.

Запорожский мост достроят

Как сообщал OBOZREVATEL, за год-полтора года в Запорожье будет открыта одна сторона моста, строительство которого было приостановлено много лет назад. Полностью мост будет достроен за два-три года. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в рекордные сроки удалось отремонтировать трассу Запорожье – Мариуполь. Работа на дороге велась круглосуточно. Все работы по асфальту удалось завершить за 68 дней. Разметка, знаки, отбойники и прочие нюансы были готовы ровно через 90 дней.

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