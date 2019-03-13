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/Рынки и компании

В Украине запретили полеты на скандальных лайнерах Boeing: что известно

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Над Украиной, из нее или в нее запретили полеты самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной авиационной службы страны. Отмечается, что такое решение было принято после авиакатастрофы Boeing 737-8 MAX в Эфиопии 10 марта.

Пресс-служба сообщает, что Европейское Агентство по безопасности полетов решило выдать Аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух указанных моделей самолета в пределах территории, указанной в положениях Соглашения о ЕС.

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Ограничительные меры по безопасности полетов № 2019-01 Госавиаслужбы полностью совпадают с мероприятиями EASA и других стран и считаются временным.

В то же время некоммерческая эксплуатация (например перегонные полеты) не входят в сферу действия этого решения. Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины на данных лайнерах должны быть согласованы с Госавиаслужбой.

Иллюстрация. Boeing 737 MAX

Иллюстрация. Boeing 737 MAX

modeland.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран.

Подтверждена гибель троих граждан России,одного из которых наградили медалью за аннексию Крыма.

Европейский Союз приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы.

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Тема
Авиаперелеты
Место
Украина
Теги
Госавиаслужба УкраинысамолетBoeing
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Сим год мак нэ родыв,и голоду нэ було..в смысле похую..
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Если это не механика.... Нет ничего гаже почти выработанной или отказавшей флеш памяти в аппаратуре. Выработать флеш можно некачественным алгоритмом или частым непредусмотренным повтором команды. Бракованные тоже бывают.
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