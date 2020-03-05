В России назвали главные проблемы скандального лайнера Sukhoi Superjet 100

В России признали, что у самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) производства РФ есть ряд крупных недостатков, которые ставят под вопрос его использование в будущем.

Об этом заявили в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая владеет парком из 44 таких лайнеров. Среди недостатков – нехватка запчастей и неопределенность с обслуживанием, говорится в материале "РБК".

SSJ 100 wikipedia.org

Выявленные проблемы могут повлиять на поставки лайнера, опасается компания. Среди них:

отсутствие развитого рынка для SSJ 100;

проблемы с технической и логистической поддержкой со стороны производителя лайнера;

проблемы с обслуживанием после продажи и проблемы с поставками запчастей, из-за чего возникают трудности с ремонтом и техобслуживанием.

Ранее от использования SSJ 100 отказались несколько крупных авиакомпаний. "В феврале 2019 года единственная европейская компания, эксплуатирующая Superjet, – ирландская CityJet – решила отказаться от SSJ. На Superjet авиакомпания выполняла полеты для другого перевозчика – Brussels Airlines. Но вскоре Brussels Airlines отказалась от лайнеров этой модели из-за нехватки запчастей. Летом также стало известно, что от российских самолетов отказалась мексиканская Interjet – второй по величине эксплуатант (22 лайнера) после "Аэрофлота" (у него в парке 49 самолетов)", – сказано в публикации.

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