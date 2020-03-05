В России назвали главные проблемы скандального лайнера Sukhoi Superjet 100

В России признали, что у самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) производства РФ есть ряд крупных недостатков, которые ставят под вопрос его использование в будущем.
Об этом заявили в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая владеет парком из 44 таких лайнеров. Среди недостатков – нехватка запчастей и неопределенность с обслуживанием, говорится в материале "РБК".
SSJ 100
wikipedia.org
Выявленные проблемы могут повлиять на поставки лайнера, опасается компания. Среди них:
отсутствие развитого рынка для SSJ 100;
проблемы с технической и логистической поддержкой со стороны производителя лайнера;
проблемы с обслуживанием после продажи и проблемы с поставками запчастей, из-за чего возникают трудности с ремонтом и техобслуживанием.
Ранее от использования SSJ 100 отказались несколько крупных авиакомпаний. "В феврале 2019 года единственная европейская компания, эксплуатирующая Superjet, – ирландская CityJet – решила отказаться от SSJ. На Superjet авиакомпания выполняла полеты для другого перевозчика – Brussels Airlines. Но вскоре Brussels Airlines отказалась от лайнеров этой модели из-за нехватки запчастей. Летом также стало известно, что от российских самолетов отказалась мексиканская Interjet – второй по величине эксплуатант (22 лайнера) после "Аэрофлота" (у него в парке 49 самолетов)", – сказано в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.
За время эксплуатации SSJ 100 "Аэрофлотом" было зафиксировано восемь отказов систем самолета во время полета.
В ночь на 13 мая в РФ сломались сразу два Sukhoi Superjet 100. Их сняли с рейсов из-за технических неполадок.
Во Владивостоке 20 июля совершил экстренную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100
Подобный инцидент случился 31 июля в аэропорту российской Самары. Здесь совершил экстренную посадку Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут".
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