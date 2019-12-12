Увольнения без причин, снижение зарплат и запрет бумажных трудовых: какой КЗоТ разработал Кабмин

В Украине уже вскоре все трудовые книжки могут перевести в онлайн, доплаты за работу на выходных сократить в пять раз (следовательно, снизится и общий размер зарплаты), а для увольнения будет достаточно желания работодателя.

Об этом говорится в проекте нового Кодекса законов о труде (КЗоТ), который опубликовали в социальных сетях.

OBOZREVATEL изучил документ и выяснил, какие новшества ожидают украинцев, согласно опубликованному Кодексу.

К работе смогут принуждать, но в отдельных случаях

Работать на армию (альтернативная служба), по решению суда или во время военного положения придется, даже если не хочется, говорится в неофициальном проекте документа.

С другой стороны, если работодатель принуждает работать ночью или на выходных, платить будут меньше. Сейчас официально действует двойная ставка. К примеру, если за рабочий день в понедельник платят 500 грн, то за работу в законный выходной в субботу должны заплатить минимум 1 тыс. грн.

Неприятные сюрпризы:

доплату за работу на выходных сократят в 5 раз;

причин для увольнения станет больше. Уволить смогут почти просто так (об этом позже);

краткосрочные контракты смогут заключать на период до 5 лет – он не будет автоматически становиться бессрочным.

Новый КЗоТ якобы ударит по кошелькам работаголиков. К примеру, в субботу вместо 1 тыс. смогут заплатить всего 600 грн. "Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда", – говорится в проекте.

Проще говоря, раньше доплата была на уровне не меньше 100%, а в новых правилах – 20%. Правда, стоит отметить, что и сейчас работодатели далеко не всегда выполняют требование закона и платят в лучшем случаю обычную ставку.

Из обещанных новаций – отказ от "бумажных" трудовых книжек. Работодатели будут входить в реестр социального страхования, там увидят, где раньше работал сотрудник, и зарегистрируют новое рабочее место.

Уволить смогу просто так

Самое неприятное новшество – новые причины для увольнения. Так, в статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Раньше нужно было указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот мог бы пойти в суд и выиграть его.

Более того, чаще всего, отмечает юрист Александр Плахотник, судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда сотрудник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.

Работа в Украине Pixabay

Новые причины для увольнения:

по желанию работодателя;

повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

"Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре", – говорится в документе.

А если сотрудник откажется подписывать соглашение, то работодатель его может просто заранее предупредить. "В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором", – говорится в документе.

Все причины для увольнения:

истечение срока трудового договора;

согласие сторон;

расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33, 34);

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);

независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);

основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);

другие основания, предусмотренные законом.

Правда, если работодатель хочет уволить, он должен предупредить за:

1) не менее 15 дней - если работает 6 месяцев;

2) не менее 30 дней - если работает больше 6 месяцев;

3) не менее чем за 60 дней - если работает до пяти лет;

4) не менее чем за 90 дней - если работает до 10 лет.

Вопрос беременных

По новому КЗоТу защищать от увольнения будут только до 70 дней до родов и 56 дней после родов.

В мировой практике, увольнение беременных женщин - это нормальное явление. Но нельзя сказать, что они менее социально защищены, просто беременные женщины и женщины с детьми имеют абсолютно равные права для трудоустройства наравне с другими.

Опять же, беременные женщины и женщины с маленькими детьми не является плохими работниками, а возможно даже лучшими, потому что они более мотивированы лучше работать, чтобы обеспечить лучшую жизнь себе и своему ребенку.

Конечно, есть такие моменты, когда женщины, уже намереваясь забеременеть, намеренно устраиваются на работу, чтобы просто потом получить декретные выплаты. Да, возможно это связано с такими прецедентами, и работодатели, стыкаясь с таким опытом, хотят себя защитить.

Но это противоречит мировой практике, где все слои населения должны быть одинаково защищены.

К сожалению, в нашем обществе еще очень много дискриминационных норм, с которыми теоретически борются, но на практике никак не выполняются. С этим нужно бороться, как на законодательном, так и на образовательном уровне.

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