Главная Новости
8 ноября • обновлено в 17:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Устроили стресс-тест: в НБУ рассказали о надежности государственных банков

798 Читать материал на украинском

Стресс-тест, который НБУ устроил государственным банкам, показал, что они могут обойтись без докапитализации.

Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в пятницу, 8 ноября, передает "Интерфакс - Украина". "Если говорить о государственных банках, которые требуют докапитализации в этом году, как и в прошлом, мы, моделируя их результаты на следующие три года, видим, что без докапитализации можно обойтись", – сказал она.

Новости
Рейтинг украинских банков: кому можно доверять

По ее оценке, во-первых, необходимо более активно работать с проблемными активами; во-вторых - оставить прибыль этих банков в банках для того, чтобы они могли за счет прибыли сформировать буфер капитала. "В прошлом году 90% прибыли было перечислено в бюджет. А другого источника для формирования капитала у банка нет", – добавила Рожкова.

По словам Рожковой, НБУ ведет переговоры с Министерством финансов об уменьшении доли перечисления прибыли госбанков в бюджет.

Устроили стресс-тест: в НБУ рассказали о надежности государственных банков

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины обнаружил потребность в дополнительном капитале среди 11 банков на общую сумму 35,2 млрд грн.

В Украине, даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Персона
Екатерина Рожкова
Место
Украина
Тег
НБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel