Устроили стресс-тест: в НБУ рассказали о надежности государственных банков

Стресс-тест, который НБУ устроил государственным банкам, показал, что они могут обойтись без докапитализации.

Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в пятницу, 8 ноября, передает "Интерфакс - Украина". "Если говорить о государственных банках, которые требуют докапитализации в этом году, как и в прошлом, мы, моделируя их результаты на следующие три года, видим, что без докапитализации можно обойтись", – сказал она.

По ее оценке, во-первых, необходимо более активно работать с проблемными активами; во-вторых - оставить прибыль этих банков в банках для того, чтобы они могли за счет прибыли сформировать буфер капитала. "В прошлом году 90% прибыли было перечислено в бюджет. А другого источника для формирования капитала у банка нет", – добавила Рожкова.

По словам Рожковой, НБУ ведет переговоры с Министерством финансов об уменьшении доли перечисления прибыли госбанков в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины обнаружил потребность в дополнительном капитале среди 11 банков на общую сумму 35,2 млрд грн.

В Украине, даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели.

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