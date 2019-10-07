Украинцы – не рабы! Как "Слуга народа" забирает права у работающих

Новый Кабинет министров в своей программе до конца каденции пообещал создать 1 миллион рабочих мест. Ровно столько же, по оценкам ГФС, можно было бы вывести из тени всего за один год активных проверок. И пока исполнительная власть обещает создавать рабочие места, законодательная разрушает все на корню. Глава профильного комитета от "Слуги народа" Данил Гетманцев разработал законопроект №1233, который может загнать в тень рынок труда.

Монобольшинство хочет на 80-92% снизить штрафы для недобросовестных работодателей, а на первый раз обойтись всего лишь предупреждением. Если человек садится пьяным за руль, его нужно пожурить и отпустить? Если человек совершает уголовное преступление – ему нужно выписать письменное предупреждение? Нет! Нужно наказывать. Так почему же тогда недобросовестных бизнесменов, которые воруют будущее у своих сотрудников и превращают их в рабов, предлагают "письменно предупредить"? Господа, вы "Слуги народа" или "Слуги недобросовестного бизнеса"?

Украинцы – не рабы. Только рабы могут работать без гарантий, без будущего, без защиты и без прав. И если не все парламентарии до конца понимают, что за документ под номером 1233 они приняли за основу, я с радостью проясню. Надеюсь, это прочтут и ваши избиратели, уважаемые "Слуги народа". О чем же этот документ?

Первое – он о том, что сотрудника можно и не оформлять

Сейчас, если взять на работу человека без оформления, грозит штраф в размере 125,1 тыс. грн. Это существенная сумма. Бизнес, который не хочет платить штрафы – должен всего лишь соблюдать закон. Это не давление, это нормальная мировая практика. Если ты хочешь нанять сотрудника, ты ОБЯЗАН оформить с ним отношения.

А что значит оформить? Это не только "белая зарплата", это еще и социальные гарантии. Я покажу на очень простом примере. Если ты взял на работу грузчика, а он получил травму – кто будет ему компенсировать лечение и содержать его, пока он восстанавливается? Без оформления – никто!

Если он работает без оформления, он не имеет ни дня стажа. А сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 35 лет стажа! Если нет 35 – работать придется до 63 лет, если нет 25 лет стажа – до 65 лет. А если нет и 15 лет – вообще останется без пенсии! Без официального оформления кто будет платить ему пенсию? Никто!

Этот грузчик со своей зарплаты мог бы вносить свою лепту в бюджет города – а это больницы, школы, дороги; в бюджет страны – а это наша оборона, зарплаты наших бюджетников; платить социальный взнос – а это деньги для наших пенсионеров. Но не заплатит ничего!

Что нам предлагает Данил Гетманцев? Вместо штрафов всего лишь предупреждать работодателя! И только если в течение года бизнесмена дважды поймают на одном нарушение, только тогда могут выписать штрафы в 16,6 тыс. грн. Кого это остановит?

Всегда, практически в любой стране, добросовестно платить налоги и соблюдать законы будет только четверть бизнеса. А остальные живут по закону потому, что боятся наказания! Кто испугается письменного предупреждения?

Второе – этот закон о мизерных зарплатах!

Сейчас если ты платишь своему работнику меньше минималки, должен заплатить штраф в размере 41,7 тыс. грн. Это минимальная гарантия, которую все должны соблюдать! Украинец не должен работать за копейки! Если ты бизнесмен – зарабатывай и давай зарабатывать своим сотрудникам.

Что предлагает нам Гетманцев? Снизить штраф до 8,3 тыс. грн! То есть ты каждый месяц обворовываешь своих же людей, недоплачиваешь им, а за это должен заплатить всего лишь 8,3 тыс. грн! Кого испугает штраф в 8 тысяч? Никого!

Третье – этот закон против наших воинов!

Авторы сего документа вышли за все разумные рамки. Они предлагают лишить прав и тех сотрудников, которых мобилизовали на военную службу! Если сейчас ты выкинешь на улицу работника, которого мобилизовали в армию, должен будешь заплатить 41 тыс. грн штрафа! И это правильно. Это гарантия, что воины не останутся ни с чем, что им будет куда возвращаться, что их права защищены.

Что же предлагает Гетманцев? Сократить штраф до 8,3 тыс. грн! А есть люди, которые мыслят только суммами. Что им выгоднее – заплатить 8,3 тыс. штрафа или выгнать того, кто не сможет у тебя работать целый год?

И самое последнее – сейчас ты обязан допустить проверку, которая может выявить все эти нарушения. Не хочешь впускать – значит, прячешь нарушения, плати 417 тыс. штрафа. Что предлагают в этом законопроекте? Сократить штраф до 33,3 тыс. грн! Что вы творите, господин Гетманцев?

Если еще кто-то не до конца понял, что нам грозит из-за законопроекта №1233, напишу языком сухих цифр:

миллион рабочих мест дали бы проверки и контроль бизнесменов на предмет нарушения трудового законодательства в 2019-м;

штрафы и проверки в 2018 году позволили увеличить поступления в бюджет на 1,3 млрд грн (в частности 590 млн подоходного налога, 49 млн военного сбора, 727 млн грн единого соцвзноса).

Если мы движемся в ЕС, обязаны соблюдать закон. Обязаны платить налоги, обеспечивать свои права. И отвечать должен не только работодатель, но и работник. Не платишь налоги – штраф, например, в размере 4 минимальных зарплат. А если ты хочешь оформиться, но предприниматель отказывается делать это легально – он обязан заплатить штраф. Боитесь наказания? Все очень просто – не нарушайте! "Слуге народа" нужно думать не только о сером бизнесе, но и о будущем своей страны! Или может быть они, как и их коллега по команде министр Милованов, просто "никогда не думают об Украине"?

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