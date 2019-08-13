"Такого нет нигде": иностранцы массово скупили госдолг Украины, а страна потеряла миллиарды

Министерство финансов Украины запланировало взять в долг в 2019-м 345,9 млрд грн. При этом, как отчитались в ведомстве, только за первые семь месяцев они уже успели одолжить 255,3 млрд грн.

Иностранцы в текущем году дали в долг Украины в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. План по заимствованию перевыполнен, а вот по доходам – наоборот. Дефицит бюджета составил более 1,1 млрд грн. Доходную часть провалили. И как заявляют в самом министерстве – из-за резкого укрепления гривни. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

К примеру, 19 декабря 2018-го Министерство финансов разместило ценные бумаги в гривне под 18,5% годовых. Те, кто купил их, смогли получить свои деньги спустя шесть месяцев (выплата произошла в июне). Однако, фактически, в долларах Украине за год с учетом девальвации по указанным бумагам приходится отдавать на 33,6% больше. В отдельных случаях ставка доходит до 36%!

Кредиты брали при курсе в 27-28 грн/$, а отдавать приходится при курсе 25-26 грн/$. В результате в долларовом эквиваленте Украина должна отдавать на треть больше, чем брала. И это в условиях и без того высоких ставок по ценным бумагам.

Госдолг Украины Pixabay

"Такого нет ни в одной стране мира. В странах ЕС в лучшем случае можно получить 1-2%. В развивающихся экономика – до 7%. Украина дает под 16-18,5%! А если покупать в гривне, то иностранец, который в декабре потратил 10 тысяч долларов, в июне может получить уже почти 18 тысяч. Это для примера, на самом деле суммы совсем другие. Мы уже одолжили только в гривневых облигациях 164,1 млрд грн! А отдадим все 200 млрд, если ситуация не изменится", – рассказывает финансовый аналитик Егор Комов.

Проблему признают и в самом Минфине. Большую часть доходов бюджет получает в гривне. При росте курса нацвалюты в долларовом эквиваленте объем доходов сокращается, так как и в гривневом эквиваленте снижается стоимость валютных заимствований. Но при этом долги все равно приходится возвращать в долларах и в евро.

"Объем платежей по погашению государственного внутреннего долга может быть увеличен в случае досрочного погашения ОВГЗ в долларах США и в случае увеличение объема выпуска краткосрочных ОВГЗ с погашением в 2019 году", – отмечают в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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