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23 апреля • обновлено в 17:10
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Дмитрий Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец
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Стабфонд подолання епідемії: чи буде справедливість і ефективність з боку держави?

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Під час епідемії і карантинних обмежень дуже важливо продовжувати дискусію щодо справедливості фінансово-бюджетної політики держави. При перегляді бюджету України основним джерелом для вирішення проблем, спричинених світовою пандемією COVID-19, був обраний стабілізаційний фонд. Саме туди акумульовано 65 млрд грн, зокрема, за рахунок перерозподілу бюджетних програм місцевого самоврядування. Фактично 1/3 доходів міст, селищ і сіл були вилучені на користь держави.

Логічно, що держава з метою вироблення централізованих програм з протидії епідемії сконцентрувало ресурс. Однак несправедливо, що муніципалітети, втративши частину свого ресурсу, продовжують забезпечувати більшість медичних програм своїми коштами. Це питання доплат медикам, обсервації, закупівель медичного обладнання, засобів захисту, медикаментів тощо.

Містами вже виділено на боротьбу з пандемією понад 2 млрд грн. Київ виділив майже 1 млрд грн. На 4,1 млрд грн. надано пільг по податках і зборах для малого і середнього бізнесу. Саме тому Асоціацією міст була вироблена позиція, щоб всі витрати в медичній сфері відбувалися коштами стабілізаційного фонду державного бюджету.

Міста свідомо пішли на втрати для своїх бюджетів, сподіваючись на централізовану підтримку з боку держави. Тепер м'яч на стороні Кабінету міністрів, і ми всі чекаємо пасу у відповідь.

Стабфонд подолання епідемії: чи буде справедливість і ефективність з боку держави?

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Автор
Дмитрий Белоцерковец Дмитрий Белоцерковец
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дмитра Білоцерковця
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