Скандальное решение: банкира, которого обвинили в краже 100 млн, выпустили под "честное слово"

Экс-заместитель председателя правления государственного "Укргазбанка" Алексей Омельяненко вышел на свободу. Банкиру, которого обвинили в хищении 100 млн грн, изменили меру пресечения. Если раньше с него требовали крупный залог, сейчас – отпустили под личное обязательство. При этом сомнительное решение принял оскандалившийся Печерский суд.

OBOZREVATEL разобрался, как проходит одно из самых скандальных дел банковского сектора и стоит ли ждать справедливого решения.

Главное:

Омельяненко, согласно версии следствия, виновен в хищении из госбанка как минимум 100 млн грн;

банкиру долгое время не предъявляли обвинения, он занимался политикой, тратил деньги на религию;

только в 2019-м Алексей Омельяненко попал под стражу за хищения, которые он совершил еще в 2010-м;

суды нескольких инстанций приняли решение оставить экс-зампреда госбанка под стражей с правом внести залог в размере 90 млн грн;

спустя несколько дней после того, как меру пресечения продлили, другая судья Печерского суда Светлана Смык выпустила Омельяненко "под честное слово", не изъяв его заграничный паспорт.

Схема вывода средств: как зарабатывали на госбанке

Алексей Омельяненко вместе с сообщниками с 2008-го по 2010 годы вывел из государственного банка около 100 млн грн. По "старому" курсу это около $13 млн. Работая в финучреждении зампредом, банкир договорился с директором одного из департаментов банка и начал выдавать кредиты своим же фиктивным фирмам, говорится в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Это одна из самых простых схем вымывания средств. Омельяненко давал себе же кредиты, полученные деньги сразу же выводил, а долг, разумеется, не возвращал. В результате государственный банк, а вместе с ним и его вкладчики, лишились десятков миллионов гривен.

Алексей Омельяненко

К примеру, фирма, которая по версии следствия принадлежала Омельяненко, "Укрконцепт" задолжала "Укргазбанку" 127,5 млн грн! Но на этом сотрудники госучреждения не остановились.

Также Омельяненко, как сообщают в Нацполиции, за счет банка оплачивал аренду помещений, которыми финансовое учреждение не пользовалось, и платил фиктивным фирмам за ремонт в них. "Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн грн", – говорится в сообщении Нацполиции.

Алексей Омельяненко долгое время пользовался авторитетом и в политических, и в религиозных кругах. Он являлся членом на тот момент правящей "Партии регионов", организовал общественную организацию "День Крещения Руси", жертвовал крупные суммы православной церкви на тот момент Московского патриархата (сейчас Русская православная церковь в Украине). На сайте патриархата размещали хвалебные материалы в адрес Омельяненко, но после скандала с хищением средств все упоминания удалили.

Сайт ПЦУ

Правда, отдельные священнослужители РПЦ в Украине даже после ареста Омельяненко продолжили молиться за его освобождения. И не зря. Печерский районный суд, который и до этого отличался спорными решениями, 3 июня изменил меру пресечения. Если раньше банкир должен был заплатить залог в размере более 90 млн грн (сумма сопоставима с масштабами хищений), то сейчас его отпустили просто "под честное слово".

При этом Омельяненко пообещал предупреждать, если будет менять место жительства или работы, и не общаться со свидетелями по своему же делу. Такое решение приняла судья Светлана Смык. Что интересно, еще 30 мая ее коллега залог продлила, но Смык приняла другое решение.

Сомнительное решение: стоит ли ждать правосудия

Печерский суд не просто отпустил банкира, но даже не обязал его не покидать страну, не изъял на хранение его паспорта, не выдал электронный браслет. То есть Алексей Омельяненко, имея финансовую возможность, может в любой момент просто покинуть страну.

Кроме того, судья Смык, согласно нормам закона, вообще не должна была рассматривать изменение меры пресечения. Так, несколько дней назад другой судья приняла решение продлить меру пресечения в виде залога. Новые обстоятельства с того момента не появились (в любом случае адвокат Омельяненко их не представил), поэтому Смык, согласно закону, должна была оставить вопрос без рассмотрения.

Светлана Смык известная целым рядом резонансных дел. Именно она принимала решение по "газовому делу" беглого нардепа Александра Онищенко (тогда Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ее отвод), она же приняла решение арестовать нефтепродукты другого беглого олихарха уже после их реализации.

Теперь же, имея практически неограниченные материальные ресурсы и фактически получив свободу, Алексей Омельяненко имеет все возможности не только покинуть страну и избежать правосудия, но и повлиять на ход дела. И пока судебная реформа не доведена до конца, а судьи продолжают принимать решение в пользу конкретных сторон, а не руководствуясь законом, вопрос о том, насколько объективно будут судить экс-руководителя госбанка остается открытым.

Справка OBOZREVATEL:

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