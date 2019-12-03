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5 декабря • обновлено в 14:09
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Сеть АЗС "SUNOIL" получила престижную награду: все подробности

7.7т
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Национальная сеть АЗС "SUNOIL" получила престижную награду "Лидер отрасли 2019" за значительный вклад в государственный бюджет, высокие финансовые результаты деятельности.

Достижения компании отметил Национальный бизнес-рейтинг в Украине по результатам независимого исследования.

"SUNOIL" заняла почетное место среди предприятий, работающих в области топливной промышленности. Такие результаты получил Национальный бизнес-рейтинг, проанализировав показатели взноса 329 783 украинских предприятий в государственный бюджет.

Национальная сеть АЗС "SUNOIL" получила престижную награду "Лидер отрасли 2019"

Национальная сеть АЗС "SUNOIL" получила престижную награду "Лидер отрасли 2019"

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"Гордимся наградой - ведь это признание нашего успеха, кропотливого труда, честности с государством. Спасибо нашей команде и особенно наших клиентов за общую победу", - отметил Генеральный директор "ТД "SUNOIL".

Сеть АЗС "SUNOIL" получила престижную награду: все подробности

Национальный бизнес-рейтинг в Украине уже 15 лет анализирует работу предприятий и отмечает наградами тех, кто занимает высокие места в отраслевых рейтингах. Это финансово устойчивые, добросовестные компании, драйверы развития своих отраслей и экономики страны в целом.

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Автор
Глеб Иванов
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