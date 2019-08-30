С Россией договорятся о новом контракте, а "Нафтогаз" разделят: первые шаги Гончарука

Украина будет договариваться с Россией о новом долгосрочном контракте на транзит газа в Европу. Действующее соглашение истекает 1 января 2020 года. При этом "Нафтогаз", который подписывал соглашения с российской стороной, разделят.

Об этом 30 августа заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс". "Анбандлинг "Нафтогаза" (разделение. – Ред.), безусловно, нужен. Мы его обязательно сделаем. Модель дискутируется. Мы нашли интересное решение, которое предварительно согласовали с нашими партнерами. Вопрос должен быть решен в ближайшие недели. То есть вопрос модели анбандлинга, его конкретных сроков и так далее должен быть решен в ближайшие недели", – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.

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Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" намерен провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), на котором настаивал Кабинет министров Гройсмана, не требует приватизации ГТС Украины.

Кроме того, Украина готовится подписать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу. "Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал он журналистам. По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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