РФ обвалила транзит газа через Польшу: директор украинской ГТС раскрыл план Путина

Россия резко снизила прокачку газа через Польшу ("Ямал-Европа") и отказалась от принципа "качай и плати". Изначально российские власти планировали по такому же сценарию лишить транзита Украину, однако благодаря подписанному в конце прошлого года контракта вынуждена сохранять объемы.
Об этом на своих страницах в Facebook заявили директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон и гендиректор East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин. "23 мая началось обвальное снижение транзита через газопровод Ямал-Европа. Согласно Плану Путина, такое падение должно было произойти 1 января, и не на польском, а на украинском транзитном маршруте", – заявил Корчемкин.
При этом Макогон добавил: объем транзита через Польшу резко снизился после окончания старого транзитного контракта. Фактически сейчас "Газпром" там заказывает мощности на день вперёд и принцип "качай или плати" не работает.
facebook.com/mkorchemkin
"Для оптимизации затрат "Газпром" будет увеличивать загрузку Северного Потока и украинского направления, на котором есть принцип "качай или плати", поэтому "Газпром" обязан оплачивать прокачку 178 млн в сутки (по факту прокачивается только 150). Если бы мы не смогли в декабре 2019 года подписать новый транзитный контракт, то транзит прежде всего снизился бы через Украину", – пишет Макогон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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