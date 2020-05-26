РФ обвалила транзит газа через Польшу: директор украинской ГТС раскрыл план Путина

Россия резко снизила прокачку газа через Польшу ("Ямал-Европа") и отказалась от принципа "качай и плати". Изначально российские власти планировали по такому же сценарию лишить транзита Украину, однако благодаря подписанному в конце прошлого года контракта вынуждена сохранять объемы.

Об этом на своих страницах в Facebook заявили директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон и гендиректор East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин. "23 мая началось обвальное снижение транзита через газопровод Ямал-Европа. Согласно Плану Путина, такое падение должно было произойти 1 января, и не на польском, а на украинском транзитном маршруте", – заявил Корчемкин.

При этом Макогон добавил: объем транзита через Польшу резко снизился после окончания старого транзитного контракта. Фактически сейчас "Газпром" там заказывает мощности на день вперёд и принцип "качай или плати" не работает.

facebook.com/mkorchemkin

"Для оптимизации затрат "Газпром" будет увеличивать загрузку Северного Потока и украинского направления, на котором есть принцип "качай или плати", поэтому "Газпром" обязан оплачивать прокачку 178 млн в сутки (по факту прокачивается только 150). Если бы мы не смогли в декабре 2019 года подписать новый транзитный контракт, то транзит прежде всего снизился бы через Украину", – пишет Макогон.

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