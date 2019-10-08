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9 октября • обновлено в 05:25
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Пропали деньги: стало известно, в чем подозревают олигарха Фукса

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Скандальный олигарх Павел Фукс, которого объявили в розыск в России, подозревается в хищении более 7 млрд рублей.

Деньги могли пропасть при строительстве ЖК Sky House в центре Москвы, которое бизнесмен вел с 2008 года. Об этом говорится в материале "Коммерсанта".

Издание пишет, что ходатайство о заочном аресте 47-летнего Павла Фукса Таганский суд Москвы рассмотрит 11 октября. Журналисты не сомневаются, что олигарха арестуют.

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В материале сказано, что уголовное дело, фигурантом которого стал Фукс, в России возбудили в 2018 году. Речь шла о привлечении средств дольщиков на строительство элитного жилого комплекса Sky House. Олигарх успел выехать за границу. Для соблюдения формальностей МВД объявило его в федеральный, а затем и международный розыск. Однако, чтобы начался поиск подозреваемого по линии Интерпола, требовалось постановление о заочном аресте", – говорится в публикации.

В материале отмечают, что одиозный бизнесмен в России имел обширные интересы – от строительства элитных жилых комплексов до покупки долей в крупнейших коммерческих банках. Он входил в число самых богатых бизнесменов РФ.

"В Москве среди крупнейших проектов Павла Фукса, помимо прочего, числились башни "Москва-Сити", а также жилой комплекс Sky House. Он начал строиться еще в 2008 году, а сроки завершения строительства неоднократно переносились. Подразумевалось, что вблизи Садового кольца появится ЖК общей площадью более 146 тыс. кв. м из восьми корпусов. По данным "Москомстройинвеста", "в настоящий момент корпуса №3 и №4 находятся в высокой стадии готовности, по корпусам №1 и №2 требуется большой объем монтажных работ", а в эксплуатацию введено административное здание ООО "Олтэр" (аффилировано с MosCityGroup). Между тем все остальные – как столичные, так и российские – активы сбежавшего девелопера и банкира уже проданы или обанкрочены. При этом сотни обманутых дольщиков Sky House до сих пытаются добиться получения своих квартир", – сказано в материале о российском бизнесе Фукса.

Пропали деньги: стало известно, в чем подозревают олигарха Фукса

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Персона
Павел Фукс
Место
Россия
Тег
коррупция
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