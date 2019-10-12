"Курс резко изменится": биткоину дали неожиданный прогноз

Курс биткоина по прогнозам аналитиков на выходных будет падать и может опуститься ниже 8300 долларов.

За последние сутки криптовалюта подешевела на 1,8% и к концу дня в пятницу, 11 октября, ее цена составляла $8360. По данным портала CoinMarketCap, капитализация биткоина снизилась до $150 млрд.

Как падал курс биткоина CoinMarketCap

Аналитики ForexClub считают, что основные криптовалюты в пятницу дешевели в рамках коррекции к росту в четверг, когда интерес к крипторынку поддерживался позитивными для их владельцев новостями. Там считают, что "откат" будет продолжаться.

Падение курса криптовалют в пятницу CoinMarketCap

"По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит корректироваться вниз – до появления новой порции позитивных новостей. Так, биткоин может подешеветь до $8300, Ethereum – до $185, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $55", – говорится в прогнозе.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

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