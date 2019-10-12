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12 октября • обновлено в 04:52
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"Курс резко изменится": биткоину дали неожиданный прогноз

1.1т Читать материал на украинском

Курс биткоина по прогнозам аналитиков на выходных будет падать и может опуститься ниже 8300 долларов.

За последние сутки криптовалюта подешевела на 1,8% и к концу дня в пятницу, 11 октября, ее цена составляла $8360. По данным портала CoinMarketCap, капитализация биткоина снизилась до $150 млрд.

Как падал курс биткоина

Как падал курс биткоина

CoinMarketCap

Аналитики ForexClub считают, что основные криптовалюты в пятницу дешевели в рамках коррекции к росту в четверг, когда интерес к крипторынку поддерживался позитивными для их владельцев новостями. Там считают, что "откат" будет продолжаться.

Падение курса криптовалют в пятницу

Падение курса криптовалют в пятницу

CoinMarketCap

"По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит корректироваться вниз – до появления новой порции позитивных новостей. Так, биткоин может подешеветь до $8300, Ethereum – до $185, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $55", – говорится в прогнозе.

"Курс резко изменится": биткоину дали неожиданный прогноз

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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