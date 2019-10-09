Дело об отмене национализации ПриватБанка приблизилось к финалу: чего ждать дальше

Решение о возврате национализированного ПриватБанка бывшим собственникам Хозяйственный суд Киева может принять 17 октября.

Там завершили рассмотрение иска от миллиардера Игоря Коломойского и выяснение обстоятельств дела. Теперь очередь за судебными дебатами. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"Это уже было рассмотрение по сути. Изучались материалы, обстоятельства. Окончательно решение по ПриватБанку может быть принято 17 октября после проведения дебатов", – сказал он.

Издание пишет, что суду подали около двух десятков томов с доказательствами в пользу того, что государство вывело ПриватБанк с рынка обоснованно и правомерно. "Однако суд в этот же день перешел к выяснению обстоятельств по делу", – сказано в материале.

В НБУ сообщили, что начало судебных дебатов назначено на 10:30 в четверг, 17 октября.

Что произошло на суде и чего ждать дальше

Как объяснил OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравец, два десятка томов с доказательствами в пользу государства суд не стал принимать во внимание вполне законно.

"Согласно нормам Кодекса административного судопроизводства, любые доказательства подаются до начала рассмотрения иска по сути. То есть после начала доказательства подать можно. Но доказав уважительность пропуска срока исковой давности. Так, представители государства должны были это доказать, и тогда суд мог принять эти доказательства. Так как представители Нацбанка этого не сделали, суд абсолютно обоснованно вернул им материалы, которые они хотели добавить в дело уже на стадии апелляционного производства", – отметил Кравец.

В ходе дебатов, говорит адвокат, представители НБУ и бывших владельцев банка выступят с речью, почему решение первой инстанции (когда Окружной админсуд признал национализацию финучреждения незаконной), по их мнению, было законным или незаконным. Далее судьи уйдут в совещательную комнату для принятия решения.

Все это, включая принятие решения, 17 октября может как произойти за час-два, так и растянутся на несколько дней (когда судьи в совещательной комнате будут изучать документы, основания, о чем-то спорить).

"Если исходить из того, что решение должно быть законным, то ПриватБанк действительно нужно признать выведенным с рынка незаконно. Дело в том, что при его национализации не была соблюдена предусмотренная законодательством процедура об отнесении банка к категории неплатежеспособных. Она была очень грубо нарушена. Если же руководствоваться политическим решением, то могут отменить определение суда первой инстанции (который признал незаконной национализацию)", – предполагает возможный исход дела Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка по всему миру. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая "Приват" подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску своего бывшего акционера – кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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