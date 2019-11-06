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6 ноября • обновлено в 19:33
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/ Рынки и компании

"Преступление против страны": Абромавичус выдвинул громкое обвинение по оборонке

3.3т Читать материал на украинском

Гендиректор " Укроборонпрома " Абромавичюс заявил, что значительная часть оборонзаказа доставалась компаниям, связанным с прошлыми политиками.

Об этом он сказал президенту Владимиру Зеленскому во время совещания по проблемным вопросам "Укроборонпрома" в Харькове в среду, 6 ноября. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По его словам, только часть из компаний концерна работают с прибылью. Другие несут убытки, в том числе и из-за того, что львиную долю заказов у них отбирали частные компании, связанные с прежним руководством страны.

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"К сожалению большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели, отходила к компаниям, связанным с прошлыми политикам. Мы их имена знаем. Правоохранительные органы должны расследовать эти преступление против страны", – сказал Абромавичус.

На уточняющий вопрос Зеленского глава "Укроборонпрома" подтвердил, что заказы шли на частные предприятия вместо того, чтобы их выполняли государственные.

"Все деньги государства шли на предприятия, связанные с представителями предыдущей власти. "Украинская бронетехника", "Богдан", "Ленинская кузница", некоторые другие имели колоссальный доступ к заказам за счет коллектива "Укроборонпрома", которые не получали за это ничего", – сказал Абромавичус.

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Компанию "Украинская бронетехника" связывают с бывшим главой Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем Пашинским. Корпорацию "Богдан" основал бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Завод "Ленинская кузня" ("Кузница на Рыбальском") принадлежала президенту Петру Порошенко.

Он добавил, что из-за того, что из-за того, что госкомпании не имели денег на развитие, они не могли работать на экспорт. "Экспорт в 2013 году был $900 млн. Сейчас это упало до $451 млн", – отметил Абромавичус.

Абромавичус обвинил предыдущую власть

Абромавичус обвинил предыдущую власть

Как сообщал OBOZREVATEL, задолженность по зарплатам на предприятиях "Укроборонпрома" доходит до четырех лет. А на некоторых заводах людям платят 3500 гривен в месяц.

Нашумевшее "дело Свинарчуков" о коррупции в оборонном секторе Украины является "фейковой сенсацией". Реальные масштабы хищений в "Укроборонпроме" намного больше. Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Айварас Абромавичус Владимир Зеленский Сергей Пашинский Петр Порошенко Олег Гладковский
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Смотрящий за колонией не доволен холопами))
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