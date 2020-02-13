Победа на 55 миллионов: "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании

В четверг, 13 февраля, государственый концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против государственной акционерной холдинговой компании "Артем".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем. Он отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", – написал Найем.

Мустафа Найем Facebook/Mustafa Nayyem

По его словам, никто до конца не верил в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в пользу Украины. Он напомнил, что в течение двух лет суды неоднократно становились на сторону русских, как бы странно это не звучало на пятый год войны.

"Завод "Артема" - один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов", – рассказал Наем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко будет судиться, чтобы ему выплатили премию за победу НАК в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

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