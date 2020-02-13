Главная Новости
14 февраля • обновлено в 01:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Победа на 55 миллионов: "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании

1.3т
Читать материал на украинском

В четверг, 13 февраля, государственый концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против государственной акционерной холдинговой компании "Артем".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем. Он отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", – написал Найем.

Новости
Новая программа МВФ: Украине не назвали дату финансирования

Мустафа Найем

Мустафа Найем

Facebook/Mustafa Nayyem

По его словам, никто до конца не верил в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в пользу Украины. Он напомнил, что в течение двух лет суды неоднократно становились на сторону русских, как бы странно это не звучало на пятый год войны.

"Завод "Артема" - один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов", – рассказал Наем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко будет судиться, чтобы ему выплатили премию за победу НАК в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
5
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги