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6 декабря • обновлено в 04:41
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Новые штрафы, подорожание сигарет и акцизы по-новому: чего ждать от новшеств "Слуги народа"

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №1210 (автор – Данил Гетманцев, "Слуга народа"), который кардинально меняет систему налогообложения. Среди важнейших новшеств – повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты.

OBOZREVATEL изучил документ и выяснил, как и что изменится после возможного принятия законопроекта во втором чтении и в целом.

Какие налоги и для кого повысят

  • рентный платеж на железную руду – с 8 до 12% (в принятом законопроекте – до 10%);

  • налог на вторую продажу квартиры или машины за год – с 5 до 18%;

  • акциз на электронные сигареты – до 24,2 грн за пачку.

Впервые бюджет Украины приняли без повышения налогов, заявили в Кабмине. "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать", – заявил премьер Алексей Гончарук во время принятия документа. Хотя на самом деле некоторые платежи увеличили, но уже после принятия главного финансового документа страны.

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Итак, в первую очередь вырастет рентная ставка для тех, кто зарабатывает на железной руде. Сейчас она составляет 8%, а согласно законопроекту №1210 – 10%. Правда, скорее всего, ко второму чтению ставку увеличат до 12% (а хотели до 18%). Эта норма вызвала больше всего споров. Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, представители металлургических предприятий заявляли: если налоговые отчисления повысят, конкурировать на мировых рынках будет невозможно.

Новые штрафы, подорожание сигарет и акцизы по-новому: чего ждать от новшеств "Слуги народа"

Мол, придется сокращать обороты, будет меньше валютной выручки, придется сокращать рабочие места. Нардепы от "Слуги народа" придерживались другого мнения: зарабатываете, значит, придется делиться.

Еще один "удар" – по табачным компаниям. Для электронных сигарет предусмотрели отдельный акциз. За пачку обычных сигарет с января 2020-го придется отдавать 22,7 грн акциза, а за пачку "сигарет", которые применяют в электронных приспособлениях для курения – 24,2 грн. То есть их цены могут вырасти на 1,5 грн больше, чем цены на обычные сигареты.

Уже в 2021-м акциз на пачку (параллельно будет расти и цена) увеличится до 27,2 грн, а на электронные сигареты – до 29,1 грн.

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Больше придется платить и тем, кто часто продает квартиры и машины. За первую продажу, как и сейчас, предусмотрен налог в 5%. А за вторую в течение года – 18% (сейчас 5%).

Проверять и штрафовать будут по-новому

Проверяющим органам дадут больше времени. Продолжительность проверки увеличится практически в два раза (на 5-15 дней). Кроме того, разрешат менять годовой план проверок раз в квартал. Это значит, что четыре раза в год могут делать "сюрпризы" и вносить в список те предприятия, которые раньше не планировали посещать.

Штрафы вырастут в 4 раза. Правда, некоторые санкции при этом снизят. Так, за просрочку уплаты налоговых обязательств придется платить в два раза меньше (за просрочку в уплате до 30 дней штраф будет 5%, а не 10%; а если отсрочка составит более 30 дней – 10%, а не 20%).

Но главное – вводят принцип вины. Если вас оштрафовали, а вы не согласны – именно вам придется доказывать, что вы не виновны.

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В законопроекте также предусматриваются новые зарплаты для тех, кто будет проверять бизнес. Кабмин утвердит для них особую схему должностных окладов. "Порядок установления, приостановления, уменьшение или отмена надбавок, указанных в пунктах пятом – седьмом части второй настоящей статьи, определяются Кабинетом Министров Украины", – говорится в законопроекте.

"За" и "против"

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) нашла 11 "проблем" в законопроекте. Среди них – штрафные санкции по налоговым накладным, изменения в правилах трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте.

Кроме того, из Налогового кодекса исключили нормы о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

"Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающим норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов", – заявила представитель ЕБА Анна Деревянко.

А вот авторы законопроекта уверены: документ позволит привлечь в бюджет новые средства. "Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвращать использованию агрессивных схем налогового планирования, способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствует процедуру администрирования налогов и сборов, а также будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения", – говорится в пояснительной записке к документу.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
налоги штрафы
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