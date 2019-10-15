Новая реформа: в Кабмине предлагают снизить часть зарплат

В Украине собираются отменить привязку зарплат депутатов, судей и прокуроров к размеру прожиточного минимума. Если его будут увеличивать, то доходы этих служащих расти не будут.

Такие изменения готовят в Минсоцполитики, сообщает UBR. В целом от прожиточного минимума отвяжут более 150 видов соцвыплат и финансовых показателей.

Сейчас между этими выплатами прямая зависимость: если подняли прожиточный минимум, поднялись и привязанные к нему зарплаты. Даже если они и без того высокие. "Например, зарплата судьи Верховного Суда 75хПМ = 160 000 грн. После нововведения зарплата автоматически перестанет повышаться. А образовавшиеся излишки могут быть в дальнейшем направлены на соцвыплаты более нуждающимся группам населения", – пишет издание.

Юристы говорят, что такое нововведение переводит оплату труда в некоторых профессиях на ручное управление.

"Предлагается отделить действительно нуждающихся от всего остального. Ведь идеология прожиточного минимума лежит в социальной выплате, а не в инструменте индексации для налоговой, штрафов, зарплат госслужащих, судей и т.д. Повышение зарплат может быть объективным только за счет разработки KPI. Было бы логично разработать критерии оценки и считать для каждого случая индивидуально", — приводит издание мнение партнер ЮК "Наказ" Арсения Салалайко.

А вот другие эксперты считают, что отвязка прожиточного минимума от госвыплат нужна, чтобы не повышать другие соцвыплаты. Например, субсидии. Причина в том, что бюджет может не выдержать их автоматическое повышение вслед за прожиточным минимумом.

"Посмотрите на субсидию по ЖКХ, только по Киеву за прошлый год отказано 107 тысячам семей. А впереди еще верификация. Отвязка от минимума – форма отказа государства от текущих социальных обязательств. Возможно в бюджете 2020 они пересмотрят эти 150 пособий и даже некоторые поднимут, но в 2021 и дальше будут поднимать их намного меньше, чем сам уровень прожиточного минимума. Так было с отвязкой прожиточного минимума от минимальной заработной платы", — рассказал старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине верификация субсидий, которую поддержала Верховная Рада, может занять несколько лет.

Кабинет министров принял решение уже с октября 2019-го перейти на монетизацию льгот на оплату коммуналки (касается тех, кто имеет право на помощь от государства на оплату услуг, но не оформил субсидию).

В 2020 году Министерство финансов Украины планирует увеличить прожиточный минимум вдвое – до 4500 грн.

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