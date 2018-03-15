"Новая Почта" введет новые тарифы

Компания "Новая Почта" заявила об изменении тарифной сетки.

Уже с 19 марта клиенты компании будут отправлять мелкие отправления, грузы от 30 кг, а также паллеты и автошины по новым ценам, заявили в пресс-службе почтового оператора.

Отмечается, что некоторые отправления подешевеют. Новые тарифи станут известны 19 марта.

В небольших отправлениях до 30 кг обещают полностью пересмотреть градации посылок, уменьшив их количество.

При этом тариф "по области" станет дешевле, убеждают в компании.

Как писал "Обозреватель", в сети распространилась информация о том, что две актуальных базы данных клиентов "Новой почты" – на 500 тысяч человек и на 18 миллионов записей – были обнаружены в продаже в даркнете. В "Новой почте" заявили, что данная информация не соответствует действительности.