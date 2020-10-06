Назван рейтинг трудолюбивых и 'ленивых' глава ОГА: кто в списке

Кабинет министров Украины опубликовал рейтинги эффективности работы или KPI (Ключевые показатели эффективности) глав областей за 1-й квартал 2020 года и мониторинг соцэкономразвития регионов за первое полугодие.

Среди эффективных руководителей регионов в первом квартале оказались главы Херсонской, Киевской и Житомирской областей. Неудовлетворительные оценки получили Ивано-Франковская, Закарпатская и Донецкая области.

Следует отметить, что почти все руководители областей-лидеров долгожители. И Юрий Гусев на Херсонщине, и Виталий Бунечко на Житомирщине возглавляют президентскую вертикаль в областях уже более года, что сейчас является довольно значительным сроком среди губернаторов.

Председатель Киевской Василий Володин избавился от приставки "в.и.о" уже после обнародования рейтинга успеваемости за первый квартал. Но фактически, был причастен к результатам Киевской области за весь период, ведь до назначения главой области занимал должность заместителя предыдущего губернатора Алексея Чернышева.

Также в конце сентября Кабмин обнародовал результаты другого рейтинга – Мониторинга социально-экономического развития регионов за январь-июнь 2020 года. На первых местах оказался Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Ривненская и Кировоградская области.

Интересно, что по сравнению с рейтингом эффективности губернаторов, в числе лидеров нового рейтинга, фактически осталась только Киевская область. Также свое 5 место в обоих рейтингах сохранила Кировоградская. Кстати, Киев вообще в губернаторском рейтинге был лишь 22-й.

Последние места распределились так: Донецкая область стала последней – 25, Закарпатская с 24 поднялась на 21-ю, Луганская переместилась с 23 места в оценке губернаторов на 24 в полугодовой оценке областей. Аутсайдерами также оказались Черновицкая (23) и Тернопольская (22) области.

Добавим, Мониторинг соцэкономразвития предусматривал анализ ситуации с большим количеством показателей. Туда добавились результаты областей по привлечению инвестиций, жилищного строительства, где с Киевом и Киевской областью трудно посоревноваться, ситуации на рынке труда и другие.

При этом изменились лидеры квартального рейтинга. В мониторинге соцэкономразвития областей Херсонская область вылетела даже из первой десятки и стала 18-й. А вот Житомирская смогла остаться в перечне 10 лучших областей, улучшив свои позиции по сравнению с оценкой 2019 года на 8 позиций. Во многом благодаря позитивной динамике по индексу капитальных инвестиций +17 пунктов; а также индексам производства промышленной продукции и реальной заработной платы +12.

Также наряду с Житомирской в ТОП-10 вырвались Ривненская и Хмельницкая области, которые заняли соответственно 4 и 6 места в мониторинге соцэкономразвития областей.

Ривненская значительно улучшила собственные показатели по индексу строительной продукции (+16 пунктов), а также поднялась на 13 пунктов по показателю оснащение многоэтажек тепловыми счетчиками.

Хмельницкую в десятку лучших областей вывели в частности индексы промышленной и сельхозтехнику производства (+18 и + 10 пунктов – соответственно).

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