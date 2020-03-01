Главная Новости
1 марта • обновлено в 20:01
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Миссия МВФ не достигла прогресса в переговорах с Украиной – источники

4.4т
Читать материал на украинском

Миссия Международного валютного фонда, которая с 20 по 29 февраля находилась в Украине, не достигла прогресса в переговорах с Украиной относительно законодательных инициатив.

Об этом рассказали источники OBOZREVATEL. Они уточнили, что заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана о том, что прогресс в переговорах состоялся, не соответствует действительности.

Отметим, что ранее в комментарии Reuters Люнгман заявил, что команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности.

Миссия МВФ покинула Киев ни с чем: что известно

Напомним, что группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели. Как ранее писал OBOZREVATEL, среди новых законов, которые требует принять кредитор:

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. Это проблемный пункт: в феврале 2019 года парламент принял похожий закон, но Конституционный суд отменил его.

Изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов. Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. Эта норма – "предохранитель" на случай, если экс-владельцы ПриватБанка все же добьются в украинских судах отмены национализации.

Независимые набсоветы госбанков. Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке: оба финучреждения по закону обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их. Отчасти виновник – НБУ, который отказал в согласовании НС Ощада почти в полном составе и частично не признал кандидатов в НС Укрэксима.

Рынок земли. В Раде уже рассматривают правки ко второму чтению.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
МВФ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
14
34
Смешно
6
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это пипец какой-то. Мы вам денех в долг, а вы поменяйте заканодательство, как мы вам скажем. Украинцы, вас ничего не смущает?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Так шо, попрошайкам денюх не займут "до получки"?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Денех нет, но Вы держитесь :) вот медвед прямо как с oкpaины срисовал. Можно даже в гимн добавить наравне с ещёневмерлаoкрaина.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги