Миссия МВФ покинула Киев ни с чем: что известно

Миссия Международного валютного фонда, которая с 20 по 29 февраля находилась в Украине, не достигла прогресса в переговорах с Украиной относительно законодательных инициатив.

Об этом рассказали источники OBOZREVATEL. Они уточнили, что заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана о том, что прогресс в переговорах состоялся, не соответствует действительности.

Отметим, что ранее в комментарии Reuters Люнгман заявил, что команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности.

Напомним, что группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели. Как ранее писал OBOZREVATEL, среди новых законов, которые требует принять кредитор:

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Принят Радой (№1031) во втором чтении 31 октября. Это проблемный пункт: в феврале 2019 года парламент принял похожий закон, но Конституционный суд отменил его.

Изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов. Они содержат два различных пункта. Во-первых, ликвидация банков-банкротов не может быть прекращена даже по решению суда, а сами банки не имеют права возвращаться на рынок. Во-вторых, Фонд должен получить более широкие полномочия по управлению неплатежеспособными банками. Эта норма – "предохранитель" на случай, если экс-владельцы ПриватБанка все же добьются в украинских судах отмены национализации.

Независимые набсоветы госбанков. Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке: оба финучреждения по закону обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их. Отчасти виновник – НБУ, который отказал в согласовании НС Ощада почти в полном составе и частично не признал кандидатов в НС Укрэксима.

Рынок земли. В Раде уже рассматривают правки ко второму чтению.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

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