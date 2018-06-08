Любой украинец сможет купить себе месторождение: известна дата аукциона

Государственная служба геологии и недр Украины выставит на аукцион 169 участков недр полезных ископаемых.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рекомендация выставить на аукцион спецразрешения по рудным и нерудным полезным ископаемым была принята на заседании научно-технического совета Госгеонедр.

"На официальном сайте Службы все желающие смогут ознакомиться с имеющимся ресурсом еще по 169 заявленным площадям. Перечень месторождений будет освещен по 20 областям. Запасы недр достигают сотни тысяч тонн на участках общей площадью почти 35 000 гектаров", — сообщил руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк.

Госгеонедра 9 августа проведет первый аукцион в 2018 году по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в 2018 году все аукционы будут проводиться в режиме он-лайн. В Госгеонедрах доработан и разработан пилотный проект по внедрению порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов.