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Любой украинец сможет купить себе месторождение: известна дата аукциона

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Государственная служба геологии и недр Украины выставит на аукцион 169 участков недр полезных ископаемых.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Рекомендация выставить на аукцион спецразрешения по рудным и нерудным полезным ископаемым была принята на заседании научно-технического совета Госгеонедр.

"На официальном сайте Службы все желающие смогут ознакомиться с имеющимся ресурсом еще по 169 заявленным площадям. Перечень месторождений будет освещен по 20 областям. Запасы недр достигают сотни тысяч тонн на участках общей площадью почти 35 000 гектаров", — сообщил руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк.

Госгеонедра 9 августа проведет первый аукцион в 2018 году по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в 2018 году все аукционы будут проводиться в режиме он-лайн. В Госгеонедрах доработан и разработан пилотный проект по внедрению порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

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Тема
Добыча газа
Место
Украина
Объекты
газНефтегаздобыча
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