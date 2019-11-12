Льготы на коммуналку могут не дать: в Минсоце предупредили о проблеме

В ноябре украинцы получат квитанции за коммуналку без учета льгот и субсидий. При этом начнет работать механизм полной монетизации. То есть вместо "скидки" семьи получат реальные деньги и смогут сами оплатить коммуналку.

Как отмечают в пресс-службе Министерства соцполитики, в связи с новшеством часть украинцев могут остаться без монетизированной льготы. "Учитывая, что соответствующей механизм вводится впервые, по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь", – поясняют в ведомстве.

Тем, кто деньги не получит, льготу перенесут на следующий месяц. То есть в декабре они сразу получат и за ноябрь, и за октябрь. Правда, на всякий случай стоит обратиться в местный орган социальной защиты.

К слову, всего будут действовать две модели. Первая – если льготник не обратился в органы соцзащиты с заявлением о монетизации, его деньги отправят в Ощадбанк, а уже оттуда – на предприятие в счет оплаты коммунальных услуг. Вторая модель – если написать заявление, то деньги переведут самому льготнику, чтобы он смог самостоятельно ими распоряжаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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