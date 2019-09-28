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28 сентября • обновлено в 18:43
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Украинцев ждет новый курс доллара: в НБУ опубликовали стоимость

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В Украине 28 сентября курс доллара в банковских учреждениях снизился на 15 копеек и составил 24 грн/$. При этом НБУ опубликовали стоимость валюты в пределах 24,18 грн/$.

Об этом говорится в данных банковских учреждений и Национального банка. Всего за прошедший год гривня укрепилась на 14,5%. Эксперты считают, что такая тенденция продолжится и в октябре, что фактически разрушит сезонные переход на валютном рынке, который продолжался до этого ежегодно.

Доллар подорожал

Доллар подорожал

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Аналитик Вадим Иосуб поясняет: помимо покупки ОВГЗ, есть и другие причины для укрепления. Баланс спроса и предложения на рынке позволяет постепенно снижать стоимость валюты. При этом Национальный банк пытается снизить темпы такой тенденции.

По оценкам Иосуба, доллар до 5 октября может достичь рекордной с декабря 2015-го отметки в 23,7 грн/$. На ближайшую неделю эксперт прогнозирует банковский курс 23,5/2,8 грн/$.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL;

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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