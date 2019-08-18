Курс доллара резко развернется: аналитики озвучили прогноз гривни

В Украине курс доллара после незначительного подорожания на 15-25 коп./$ может снова вернуться к плавному снижению. До 25 августа гривня может укрепиться к отметке около 25,2 грн/$.

О том, чего ждать украинцам от курса доллара в ближайшую неделю – в материале OBOZREVATEL.

Стабилизация и ревальвация: что происходит с гривней

Американская валюта несколько дней плавала в диапазоне от 25,2 до 25,4 грн/$. Это, считают аналитики, свидетельствуют о стабилизации ситуации. Начало коридора – 25 грн/$, а конец – 25,5 грн/$. Ожидать более существенной ревальвации (укрепления) или девальвации (снижения) курса гривни не стоит.

Прогнозы аналитиков основываются на трех основных факторах: размещение ценных бумаг Минфином и высокие ставки на них; стабильная ситуация на внешних рынках; переводы заробитчан и заработки аграриев; стабильная политическая ситуация.

Колебания вблизи текущих отметок 25-25,5 грн/$

Прогнозы условно можно поделить на два "лагеря".

Первый – тенденция развернется на 180 градусов и курс перейдет к укреплению. Такого мнения, к примеру, придерживается финансовый аналитик Егор Комов. Он считает, что доллар вновь дотронется до "дна" (25 грн/$) и продержится на этом уровне как минимум несколько дней.

Аналитик Андрей Шевчишин также считает, что доллар укрепится к отметке в 25 грн/$. В качестве аргумента "за" укрепление эксперт называет заявление Нацбанка. На сайте регулятора опубликовали комментарий заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского. Мол, Нацбанк не планирует останавливать укрепление национальной валюты. Согласно заявлениям, такие действия противоречили бы цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривна имеет шанс на возобновление роста и вернется в коридор 25-25,2 гривны за доллар", – отмечает эксперт.

Более пессимистичный прогноз озвучивает Вадим Иосуб. Он считает, что курс значительно не изменится и останется вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.

"Разнонаправленные изменения курсов свидетельствуют о стабилизации доллара вблизи текущих уровней. После очередного недавнего снижения курса он нашел свое временное равновесие в середине коридора 25,0-25,5", – прогнозирует аналитик.

Второй лагерь высказывает менее позитивные оценки. К примеру, аналитик Владимир Мазуренко считает, что доллар вовсе не изменится в цене. Мол, причин для дальнейшего укрепления нет.

"Гривня будет стабильно находиться возле действующих отметок. Не думаю, что стоит ожидать хоть сколько-то ощутимого укрепления. 25,3 грн/$ – наиболее реалистичный курс", – считает Мазуренко.

Где лучше покупать доллары

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

С этого года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

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