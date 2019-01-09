Компенсация за некачественные услуги ЖКХ: украинцам предрекли ''круги ада''

Компенсация за некачественные услуги по электроснабжению, на которую смогут претендовать украинцы, будет иметь символический характер и не сможет покрыть возможные убытки от перепадов напряжения.

Об этом рассказала в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева, комментируя соответствующую инициативу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Относительно компенсации за некачественные услуги, есть соответствующий порядок, расписаны даты, за сколько должны предоставлять документы, подсоединять, восстанавливать поставки, если есть перепады", – объяснила она.

Однако, как отметила Яковлева, компенсировать возможные убытки из-за некачественных поставок электроэнергии будет непростой задачей.

"Например, у вас перепад напряжения и сгорел какой-то электроприбор в квартире. Компенсация, которую вы сможете получить – 200 грн. Конечно, это не покроет стоимость электроприбора. Но даже чтобы эти 200 грн получить, вы пройдете много "кругов ада", пока докажете, что это является проблемой компании-поставщика. Все наши стандарты качества напоминают Будапештский меморандум – он вроде бы есть, и гарантии есть, но когда их надо получить, мы их никогда не получаем", – подчеркнула она.

По оценкам эксперта, получить возмещение, которое будет покрывать убытки, "шансы очень маленькие, менее 1%".

newsnetwork.tv

Отметим, что компенсация за некачественные услуги по электроснабжению будет предоставляться автоматически путем уменьшения счета потребителя на оплату электроэнергии в срок до 75 дней.

При этом компания сама определяет, каким потребителям она должна предоставить компенсацию, и сообщает их об этом. Размер компенсации составляет от 100 до 200 грн – для бытовых потребителей, и от 200 до 600 грн – для небытовых.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию. Так, если вместо 5 обычных лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.