Исчезнут и без пожаров: журналист указал на массовую вырубку лесов в Украине

В Украине нет таких лесных пожаров, как в Австралии, но вместо этого деревья массово уничтожаются из-за незаконной вырубки. За последние семь лет "зеленая" площадь сокращался по всей стране и даже там, где почти нет лесов.

Такие данные со ссылкой на исследования "Тексты.орг" привел журналист Денис Казанский. "Худшая ситуация в Житомирской и Ривненской областях – там, где происходит нелегальная добыча янтаря. В Житомирской области площадь уничтоженного леса превысила площадь Киева. Если так пойдет дальше, наши леса исчезнут и без пожаров", – подытожил Казанский.

Согласно исследованию "Тексты.орг", распространенное мнение о тотальной вырубке Карпат – это миф. По крайней мере ситуация в Карпатах значительно лучше, чем на Полесье. В первой четверке – Житомирская, Ривненская, Киевская области, а также Волынь.

Если смотреть в разрезе областей, то увидим, что показатели потери леса в полесских областях эксперты объясняют несколькими причинами:

1) В Полесских областях больше леса. Например, в Житомирской области площадь лесных участков - 1001,6 тыс. га, в Ивано-Франковской - 571,1 тыс. га, в Ровенской - 729,3 тыс. га, а в Закарпатской - 657 тыс. га.

2) В Карпатских областях больше, чем на Полесье, распространены выборочные и постепенные, а не сплошные системы рубок.

3) В Карпатских областях значительная площадь лесов имеет не для эксплуатации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, вступил в силу с 1 ноября 2015 года.

В середине июня 2018 премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломаны.

За две недели до борьбы подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности №5495 ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное деяние, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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