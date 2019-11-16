"Гонтарева убила мой банк": Бахматюк рассказал, как получил рефинансирование НБУ

Владелец VAB Банка Олег Бахматюк в ответ на обвинения НАБУ в сговоре с руководством Нацбанка с целью вывести выданные на рефинансирования деньги заявил, что никаких контактов с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее бывшим первым замом Александром Писаруком у него не было.

Более того, по словам бизнесмена, именно Писарук с Гонтаревой "убили его банки". "Писарук с Гонтаревой убили мои банки. У меня с ними нет и не может быть никаких контактов. Наши отношения враждебные и все это знают. Как мы с ними могли быть в сговоре?"– сказал он в интервью изданию "Страна".

Олег Бахматюк Latifundist.com

При этом Бахматюк отметил, что дело против него возбуждено по заявлению Ирины Росс. Она, по его словам, находится в розыске за шантаж на 500 тысяч долларов. "Кроме того ее поймали на подделке 80 медицинских виз – поинтересуйтесь в американском посольстве", – добавил Бахматюк.

Справка:

Рефинансирование – кредит, который НБУ выдает банкам для того, чтобы поддержать их платежеспособность. Когда у финансового учреждения возникают сложности, например, сразу большое количество клиентов решает забрать депозиты и возникает разрыв ликвидности (привлеченных средств не хватает), Нацбанк может выделить дешевый кредит под залог активов банка или его владельца.

Банки, которые получают деньги на рефинансирование, обязаны их вернуть в течение нескольких лет по согласованному с НБУ графику;

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

Высший антикоррупционный суд арестовал трех подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку – Андрея Яцюту, Аллу Шульгу и Николая Каленского.

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