Гигантские зарплаты в госкорпорации и щедрые премии: OBOZREVATEL раскрыл доходы ГПЗКУ

Государственная прод-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) терпит убытки, находится на грани дефолта и постоянно попадает в коррупционные скандалы. При этом руководители предприятия получают огромные зарплаты. К примеру, и.о. главы правления в год может получать около 5,6 млн грн (судя по зарплате за январь 2020-го).

Даже советнику советников (!) Олегу Семенову платят 120 тыс. грн в месяц, а простая секретарша благодаря щедрому боссу получает от госпредприятия 45 тыс. грн в месяц.

Подробнее о гигантских заработках менеджеров убыточного госпредприятия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Золотые менеджеры загибающейся корпорации

ГПЗКУ – одна из самых сложных корпораций. Убыток за 2018/2019 составил 2,5 млрд гривен, общий долг предприятия – $1,2 млрд. С такими показателями вопрос существования корпорации остается открытым. Уже несколько лет идут обсуждения о дефолте. Один за одним меняются руководители, в 2019-м в Литве задержали экс-главу предприятия Петра Вовчука.

А несколько дней назад OBOZREVATEL опубликовал первую часть расследования об отмывании десятков миллионов долларов из бюджета ГПЗКУ. Все это не мешает топ-менеджерам устанавливать себе огромные зарплаты. Более того, они же выписывают себе премии в размере до 120% от оклада. Их годовые доходы достигают шестизначных цифр.

Исполняющий обязанности главы правления Саймон Чернявский в январе получил от госпредприятия 472,6 тыс. грн! Это больше $19 тыс. А его заму Роману Коновалову выплатили 431,9 тыс. грн. Если так же будет продолжаться, за 2020-й глава убыточного предприятия может получить больше 5,6 млн, а его правая рука при тех же условиях – почти 5,2 млн грн!

За декабрь 2019-го и январь 2020-го уже при новом главе в компанию наняли целый пул менеджеров на зарплаты, которые в разы выше рыночных. Для примера, с директором коммерческого департамента Виорелом Ханкевичем, по информации OBOZREVATEL, договорились о зарплате в 300 тыс. грн (по факту получил 80 тыс. грн).

Богдана Костецкого взяли на должность директора коммерческого департамента, пообещав 500 тыс. грн (получил 80 тыс.). Директору департамента безопасности О.Ж. Лихачеву платят зарплату в 225 тыс. грн.

Самое интересное, что даже обычный водитель Антон Козубенко зарабатывает на убыточном предприятии 38 тыс. грн, а секретарша Диана Ходжаян – 45 тыс. грн! Пиарщику Алексею Федорову платят 76 тыс. грн, советнику Юрию Ковальскому 120 тыс. грн, столько же получает советник группы советников Олег Семенов! То есть советник советников в ГПЗКУ получает 1,4 млн грн в год!

Результатов нет, а премии – есть

OBOZREVATEL удалось получить приказ о назначении премий руководству и советникам ГПЗКУ Пока результаты работы предприятия оставляют желать лучшего, их менеджеры получают огромные премии. К примеру, уже упомянутый советник Ковальчук получил премию в 110% оклада.

Подробнее с размерами премий можно ознакомиться в документе ниже.

За что были выплачены такие суммы – загадка. Пока другие зернотрейдеры в Украине зарабатывают, приносят валютную выручку и дают высокооплачиваемые рабочие места для рядовых сотрудников, государственная компания терпит убытки и платит миллионы не в бюджет, а своим руководителям.

Кто ответит за схемы?

Несколько дней назад OBOZREVATEL раскрыл схему отмыва средств в госкорпорации. Кто ответит за махинации – вопрос открытый. Так, ГПЗКУ в сентябре 2019-го перевела "ООО "Салана-Трейд" более 46 млн грн за покупку 10 тыс. тонн ячменя и 1,7 тыс. тонны пшеницы. И вот здесь начинается цепочка.

"Салана-трейд" "купила" зерно у ООО "Програматик" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн потерялись по дороге. Мол, наценка поставщика. В "Програматик" и главный бухгалтер, и директор, и основатель – один человек. Чаще всего это признак фиктивности. Но покамест эту деталь упустим.

"Салана-трейд" купила свою пшеницу и ячмень у трех компаний на общую сумму 42,3 млн грн (потерялось всего лишь 200 тысяч). Но вот поставщики – "Лайтен групп", "Олкар Стандарт", "Спецрента", "Прокситехноторг"– никакой ячмень физически продать не могли. В 2019 году, по нашим данным, ячмень они не покупали и не производили.

Более того, все четыре компании вызывают целый ряд вопросов. К примеру, у "Лайтен групп", как и "Олкар Стандарт", основной вид деятельности – оптовая торговля пиломатериалами. А "Прокситехноторг" уже замешан в отмывании денежных средств (постановление Голосеевского райсуда № 87546716). Основала компанию якобы 22-летняя жительница села в Одесской области.

То есть сделка, вероятно, имеет все признаки фиктивности. Зачем это делается? Это не только способ вывести деньги из компании, но и возможность украсть их на налогах.

OBOZREVATEL вскоре опубликует вторую часть расследования деятельности ГПЗКУ и расскажет о том, какие зарплаты назначили себе топы других госкомпаний.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!