Донецк и Луганск — не Украина? Скандал с популярным мобильным оператором получил продолжение

Крупный мобильный оператор Vodafone, который отнес подконтрольную Украине Авдеевку к территориям "ДНР", снова оскандалился заявлением о том, что Донецк и Луганск не являются городами Украины.

Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Ну что, "Водафон" открытым текстом заявил, что Донецк и Луганск — не Украина. С чем вас всех и поздравляю", — отметил он.

Вывод о такой позиции компании он сделал из ее переписки с одним из клиентов в соцсетях. В частности, представитель Vodafone сказал, что на временно оккупированных территориях Донбасса бренд данного мобильного оператора прекратит функционировать, оставив доступным лишь тариф "Смартфон Стандартный", который ему не принадлежит.

Новости В сети нарастает возмущение деятельностью Vodafone в ОРДЛО

Однако клиент поинтересовался, продолжит ли компания работать в обход запрета на временно неподконтрольных Украине территориях под видом безымянного юридического лица.

"Неверно поняли. По соглашениям с Vodafone Group у нас есть право использовать бренд Vodafone только на территории Украины", — ответили ему представители мобильного оператора.

Как сообщал "Обозреватель", с 30 октября 2017 года Vodafone Украина анонсировал повышение цен на тарифы Light+ и Red XS.