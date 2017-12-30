Донецк и Луганск — не Украина? Скандал с популярным мобильным оператором получил продолжение

Крупный мобильный оператор Vodafone, который отнес подконтрольную Украине Авдеевку к территориям "ДНР", снова оскандалился заявлением о том, что Донецк и Луганск не являются городами Украины.
Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter.
"Ну что, "Водафон" открытым текстом заявил, что Донецк и Луганск — не Украина. С чем вас всех и поздравляю", — отметил он.
Вывод о такой позиции компании он сделал из ее переписки с одним из клиентов в соцсетях. В частности, представитель Vodafone сказал, что на временно оккупированных территориях Донбасса бренд данного мобильного оператора прекратит функционировать, оставив доступным лишь тариф "Смартфон Стандартный", который ему не принадлежит.
Однако клиент поинтересовался, продолжит ли компания работать в обход запрета на временно неподконтрольных Украине территориях под видом безымянного юридического лица.
"Неверно поняли. По соглашениям с Vodafone Group у нас есть право использовать бренд Vodafone только на территории Украины", — ответили ему представители мобильного оператора.
Как сообщал "Обозреватель", с 30 октября 2017 года Vodafone Украина анонсировал повышение цен на тарифы Light+ и Red XS.