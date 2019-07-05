Биткоин взлетит до $100 тысяч: известный инвестор назвал дату

Цена биткоина сможет взлететь до отметок $50-100 тысяч уже за два ближайших года.

Об этом заявил глава институционального фонда управления цифровыми активами Morgan Creek Digital Марк Юско в интервью BlockTV, передает forklog. "Если думать о росте сети с точки зрения закона Меткалфа, то можно обнаружить, что цена с легкостью может оказаться между $50 000 и $100 000 где-то в 2020 или 2021 году. Это достаточно широкий диапазон, но мне кажется, что основная сложность при прогнозировании цены заключается в том, что она не отражает истинную ценность", – заявил Юско.

Так, СЕО Morgan Creek уверен, что в декабре 2017-го, когда биткоин достигал исторических максимумов в $20 тысяч, его истинная ценность составляла $10-11 тысяч.

В конце же прошлого года, когда первая криптовалюта упала до отметок около $3 тысяч, по мнению Юско, ее справедливая цена была около $13-14 тысяч.

"Мы все еще считаем, что присущая биткоину ценность определяется законом Меткалфа и распространением криптовалюты среди пользователей, что соответствует уровню $15 000-17 000", – отметил глава фонда.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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