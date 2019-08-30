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Курс биткоина упал ниже психологического уровня: чего ждать дальше

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Курс биткоина резко ушел вниз. Утром в пятницу, 30 августа, криптовалюта стоит $9522.

По данным портала CoinMarketCap, это самое сильное проседание за последние 7 дней. Общая капитализация монеты составляет $170,5 млрд. Это значит, что за прошедшие сутки ее владельцы в сумме потеряли более 10 млрд долларов.

Курс биткоина упал ниже 10 тыс. долларов

Курс биткоина упал ниже 10 тыс. долларов

CoinMarketCap

Графики показывают, что и другие основные криптовалюты тоже сильно подешевели.

Другие криптовалюты тоже подешевели

Другие криптовалюты тоже подешевели

CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам расходятся во мнении, чего ждать от биткоина дальше.

"Следующим уровнем будет минимум прошлого месяца — $9049. Риск этого усилился", – цитирует мнение аналитика CoinDesk Markets Омкара Годбоула ресурс ForkLog.

В то же время BloomChain приводит слова соучредителя Satoshi Citadel Industries Мигеля Кунеты. Он отметил, что покупка биткоина должна быть рассчитана на долгосрочную игру.

"99.9% людей, которых я знаю, игнорировали меня, когда я говорил им покупать BTC по $200, $300, $400. Я советовал им закупиться и забыть про активы на 10 лет. "Это слишком дорого, я жду, пока его курс упадет", — говорили они. И вот сейчас BTC торгуется по $9700, и я по-прежнему советую закупиться. Однако ответы людей не меняются", – заявил Кунета.

Курс биткоина упал ниже психологического уровня: чего ждать дальше

CNBC

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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