Курс биткоина упал ниже психологического уровня: чего ждать дальше

Курс биткоина резко ушел вниз. Утром в пятницу, 30 августа, криптовалюта стоит $9522.

По данным портала CoinMarketCap, это самое сильное проседание за последние 7 дней. Общая капитализация монеты составляет $170,5 млрд. Это значит, что за прошедшие сутки ее владельцы в сумме потеряли более 10 млрд долларов.

Курс биткоина упал ниже 10 тыс. долларов CoinMarketCap

Графики показывают, что и другие основные криптовалюты тоже сильно подешевели.

Другие криптовалюты тоже подешевели CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам расходятся во мнении, чего ждать от биткоина дальше.

"Следующим уровнем будет минимум прошлого месяца — $9049. Риск этого усилился", – цитирует мнение аналитика CoinDesk Markets Омкара Годбоула ресурс ForkLog.

В то же время BloomChain приводит слова соучредителя Satoshi Citadel Industries Мигеля Кунеты. Он отметил, что покупка биткоина должна быть рассчитана на долгосрочную игру.

"99.9% людей, которых я знаю, игнорировали меня, когда я говорил им покупать BTC по $200, $300, $400. Я советовал им закупиться и забыть про активы на 10 лет. "Это слишком дорого, я жду, пока его курс упадет", — говорили они. И вот сейчас BTC торгуется по $9700, и я по-прежнему советую закупиться. Однако ответы людей не меняются", – заявил Кунета.

CNBC

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram