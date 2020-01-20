"Движемся в Евросоюз": зарплаты чиновников в Украине сравнили с Польшей

В Украине зарплаты чиновников Кабмина сравнимы с соседней Польшей, где уровень развития экономики значительно превосходит украинский.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, комментируя инициированное Кабмином повышение зарплат чиновников.

"Сегодня у директора департамента любого министерства зарплата на уровне приблизительно 1500-1700 евро. Если сравнивать это с правительством Польши, то я не вижу большой разницы. Сегодня заместитель директората в министерстве Польши получает базовую зарплату 1300 евро", – отметил он.

При этом Зубко подчеркнул, что базовая зарплата польских чиновников требует других знаний и опыта: "Это значит, что должно быть три языка, которыми вы владеете, должно быть польское или желательно западное образование, должно быть пять лет опыта работы с Еврокомиссией".

"Потому говорить о каких-то заоблачных зарплатах правительства нельзя… Если мы движемся в Евросоюз, это не значит, что у нас должны быть зарплаты в 10 тыс. условных единиц или намного больше", – подчеркнул он.

Бывший вице-премьер считает, что рост зарплат чиновников надо привязать к росту средних зарплат по Украине.

"Если мы будем четко понимать, что растет экономика, растет средняя зарплата, тогда можно сказать – с процентным ростом средней зарплаты правительство может поднимать зарплаты чиновникам, которые влияют на то, чтобы этот рост происходил", – отметил Зубко.

depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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