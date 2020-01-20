"Движемся в Евросоюз": зарплаты чиновников в Украине сравнили с Польшей

В Украине зарплаты чиновников Кабмина сравнимы с соседней Польшей, где уровень развития экономики значительно превосходит украинский.
Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, комментируя инициированное Кабмином повышение зарплат чиновников.
"Сегодня у директора департамента любого министерства зарплата на уровне приблизительно 1500-1700 евро. Если сравнивать это с правительством Польши, то я не вижу большой разницы. Сегодня заместитель директората в министерстве Польши получает базовую зарплату 1300 евро", – отметил он.
При этом Зубко подчеркнул, что базовая зарплата польских чиновников требует других знаний и опыта: "Это значит, что должно быть три языка, которыми вы владеете, должно быть польское или желательно западное образование, должно быть пять лет опыта работы с Еврокомиссией".
"Потому говорить о каких-то заоблачных зарплатах правительства нельзя… Если мы движемся в Евросоюз, это не значит, что у нас должны быть зарплаты в 10 тыс. условных единиц или намного больше", – подчеркнул он.
Бывший вице-премьер считает, что рост зарплат чиновников надо привязать к росту средних зарплат по Украине.
"Если мы будем четко понимать, что растет экономика, растет средняя зарплата, тогда можно сказать – с процентным ростом средней зарплаты правительство может поднимать зарплаты чиновникам, которые влияют на то, чтобы этот рост происходил", – отметил Зубко.
depo.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр юстиции Денис Малюська пожаловался на маленькую зарплату и заявил, что не сможет работать, если не будет зарабатывать как минимум 80 тыс. грн.
Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".
Министр образования Анна Новосад заявила, что ей не хватает зарплаты в 36 тыс. грн, чтобы думать о будущем и о создании семьи.
Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства. В Кабмине подняли минимальный оклад, который будут получать украинские топ-чиновники.
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