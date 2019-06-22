Друг Путина пошел на крайние меры для снятия санкций США

Российский олигарх Олег Дерипаска изменил свой иск относительно санкций, который в марте подал в суд к Министерству финансов Соединенных Штатов и его главе Стивену Мнучину.

Обновленный документ был направлен в Федеральный суд округа Колумбии, сообщает РБК.

В частности, близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх решил ходатайствовать перед Управлением по контролю за иностранными активами с тем, чтобы решение о внесении его в санкционный список было пересмотрено во внесудебном порядке и отменено.

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Основанием того, что Дерипаска должен был попасть под санкции в документах американского ведомства был факт, что через свои прежние активы и посредством контроля над En+ Group бизнесмен также владел "Евросибэнерго".

"Однако теперь OFAC признало, что Дерипаска не владеет или не контролирует эту компанию. В связи с этим предприниматель обратится в управление Минфина и попросит аннулировать решение о внесении его под санкции", – говорится в сообщении.

В то же время Дерипаска отмечает, что по-прежнему скептически относится к возможности того, что "при нынешнем политическом климате разбирательство по его делу в OFAC будет проведено беспристрастно".

Также предприниматель попросил суд рассмотреть действия OFAC на предмет предвзятости и нарушения ряда процессуальных норм.

Близкий к президенту России Владимиру Путину решил ходатайствовать перед Управлением по контролю за иностранными активами

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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