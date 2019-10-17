Доллар в Украине под угрозой: экономист рассказал, что может ударить по гривне

Курс гривни к доллару на сегодня полностью зависит от политики нового правительства и руководства Нацбанка Украины. При этом ситуация вокруг переговоров с МВФ на данный момент имеет небольшое влияние на валютный рынок.
Если же новой программы с Фондом не будет до конца года, это станет ударом по курсу доллара в Украине. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экономист Андрей Новак, отметив, что до сих пор не увидел от властей никакого варианта экономической модели, которую они собираются выстраивать в Украине.
"Тут зависит от того, будут они вести экономическую политику, как ведущее колесо, или они будут ведомыми и просто реагировать на события и не более. Если они собираются вести, то нужно обеспечивать стабильность денежной единицы, потому что это основа для уровня доходов граждан, это основа для внутреннего рынка потребления, и это основа для экономической стабильности и возможности экономического роста", – считает экономист.
По его словам, если новая власть продолжит политику старой, и просто будет реагировать на смену конъюнктуры, то никаких существенных изменений в нашем экономическом и финансовом состоянии не будет.
Отметим, что ранее Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу доллара по отношению к гривне до конца 2019 года и на последующие годы.
Так, МВФ ожидает, что по итогам этого года доллар будет стоить в среднем 26,75 гривни, в 2020 - 27,72 гривни, в 2021 - 28,7 гривни.
Перед этим в Фонде прогнозировали, что средний курс доллара в 2019 году составит 28,68 гривни, в 2020 году - 29,96 гривни, а в 2021 году - 30,55 гривни.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, курс доллара может обвалиться после десятилетнего периода роста. При этом действующая монетарная политика, возможно, будет трансформироваться.
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