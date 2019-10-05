"Для комфорта": у Зеленского захотели запустить поезда в "ДНР" и "ЛНР"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донбасса.

Об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает УНИАН. Отметим, что сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируется террористами ОРДЛО.

Глава МИД в свою очередь заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО. Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту в Станице Луганской будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

Пристайко хочет возобновить поезда в ОРДЛО

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года. Соответствующая информация содержится в новой стратегии УЗ.

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