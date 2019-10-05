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5 октября • обновлено в 16:23
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"Для комфорта": у Зеленского захотели запустить поезда в "ДНР" и "ЛНР"

6.4т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донбасса.

Об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает УНИАН. Отметим, что сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируется террористами ОРДЛО.

Глава МИД в свою очередь заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО. Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту в Станице Луганской будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

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Пристайко хочет возобновить поезда в ОРДЛО

Пристайко хочет возобновить поезда в ОРДЛО

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года. Соответствующая информация содержится в новой стратегии УЗ.

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Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ЛНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ахаа а у опг зеленского перемирие! Украина готова к войне! росия на сегодня это Зона Концлагерь-Гетто! все идет по плану! никто про Крым и Донбасс не забыл! скинем зеленского и опять начнем войну! окупанты будут ликвидированы и окупированые территории будут освобождены! главная задача Украины довести россию до Банкротства до уровня стран Африки и Азии!
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Кожедуб ruslan, таких как ты только электричеством лечить..дуб...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленскому пора на зону
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну это естественно. Ведь совсем скоро главы ЛДНР становятся членами парламента в ранге вице-премьеров, Донбасс получает особый статус с "правом вето" по любым вопросам, хох-лятник выплачивает солидные контрибуции за свою агрессию, именами героев Ополчения называют парки и улицы.
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