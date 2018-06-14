"Держитесь там!" В России рекордно повышают пенсионный возраст и налоги

Россияне уже вскоре будут выходить на пенсию в 65 лет и больше тратить на налоги. Соответствующее предложения подготовило правительство Российской Федерации во главе с Дмитрием Медведевым.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", — цитирует российского премьера издание ТАСС.

К слову, повышение пенсионного возраста на данный момент происходит во многих странах Европы в связи с проблемами с финансированием Пенсионных фондов. На прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что относится к вопросу повышения пенсионного возраста "в высшей степени осторожно", но уже через неделю Медведев анонсировал нововведение. Так, судя по его словам, ежегодно возраст выхода на "заслуженный отдых" будут увеличивать на 6 месяцев, в результате уже через 10 лет мужчины будут получать пенсии в 65 лет, а женщины – в 63.

В среднем россияне, которые достигают 60 лет, живут еще 14,7 года. Соответственно, после нововведения от Медведева, жители России смогут наслаждаться пенсией всего 9,7 года. Пенсионный возраст в 65 лет в России станет одним из самых высоких в СНГ.

К слову, помимо повышения пенсионного возраста, Дмитрий Медведев объявил об еще одном неприятном для россиян новшестве. Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) повысят с 18 до 20%. К слову, учитывая, что налог заложен в конечной стоимости большинства товаров и услуг, такое нововведение ударит по кошелькам большинства жителей РФ.

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