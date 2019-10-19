Дело на 100 млн грн: СБУ накрыла в Киеве склад контрабандной брендовой одежды

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукцию на 100 млн гривен.

"На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 млн гривен", – сообщили в пресс-центре СБУ.

"Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", – добавили представители ведомства.

В пункте пропуска "Рава-Русская" – "Гребенное" Львовской таможни силовики также остановили грузовой автомобиль, который перевозил очередную партию продукции стоимостью примерно 350 тыс. евро.

"СБУ и ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали масштабную противоправную схему ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда", – заявили в СБУ.

При проведении обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей и организаторов незаконной схемы, следователи получили документацию, которая свидетельствует о проведении нелегальной сделки.

Следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке СБУ

Следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке СБУ

Следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке СБУ

Следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке СБУ

Следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке СБУ

Следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

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