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Злой одессит
Злой одессит
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Золотовалютные резервы Украины завершают 2018 год ''в плюсе''

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На этой неделе золотовалютные резервы Украины достигли показателя октября 2013 года и составили $20,7 млрд. И это при том, что завершение года ожидалось на отметке лишь немногим превышающей $20,4 млрд.

Пополнение ЗВР было осуществлено за счет привлечения средств Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка.

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Таким образом, суммарное содержание валюты, иностранных депозитов, ценных бумаг и золота вернулось на позиции пятилетней давности. Периода накануне “Революции достоинства” и до вторжения России в Украину.

Хотелось бы так же напомнить, что по состоянию на апрель 2012 года в ЗВР Украины находилось $31,6 млрд. А потому, для тех, кто скучает по Виктору Фёдоровичу, весьма уместным будет высчитать, насколько уменьшились ЗВР за время его пребывания у власти.

Так же стоит провести ещё один весьма любопытный подсчет. В феврале 2014 года ЗВР Украины составляли $15,4 млрд, а к февралю 2015 года $5,6 млрд.

Делаем выводы, господа!

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Злой одесситЗлой одессит
Место
Украина
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Хорошо, что Рашка простила вам, бандеровским нищебродам, 3 ярда баксов. Пока простила.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Не забываем выплатить 18 млрд баксов в 2019 по кредитам. А то МВФ и западные банкиры пришлют к вам коллекторов
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