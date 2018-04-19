В Украине поднимут гарантии по вкладам: названы сроки

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести увеличение гарантированной суммы возмещения с 2019 года с 200 тыс. грн до 800 тыс. грн.

Произойти это должно в несколько этапов, сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, передает "Finclub".

"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с такие предложением", - сообщил он.

Он добавил, что для этого нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежепособных банков.

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