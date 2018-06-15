В Украине на одну вакансию - 4 безработных

По состоянию на май 2018 года в Украине зарегистрировано 316 тысяч безработных.

Согласно данным Государственной службы статистики, в мае количество безработных в Украине уменьшилось на 3,3%, или на 10,8 тыс. человек. Уровень безработицы сохранился на отметке 1,2%.

Количество вакансий в мае составило 86,2 тыс. или четыре человека на одну вакансию. Средний размер пособия на одного безработного составил 2426 грн.

Напомним, в апреле количество безработных уменьшилось на 10,9%, или на 40,1 тыс., до 326,8 тыс. человек, уровень безработицы снизился на 0,2 п.п. до уровня 1,2%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Государственной службе занятости по состоянию на 1 мая 2018 года были зарегистрированы 326,8 тыс. безработных украинцев.