Доллар в Украине пробьет новую отметку: прогноз на неделю 

В Украине курс доллара до конца недели, 13 января, может подорожать до отметки в 28,2 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 27,8/28,2 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", выросли за это же время с 27,71/27,76 до 28,04/28,07 (+1,2%/+1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,68/28,09 до 27,75/28,12 (+0,3%/+0,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,5% до 1,3% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей, что свидетельствует о постепенной стабилизации валютного рынка после расширения спреда на праздники.

Курс доллара в Украине

Росту курса доллара способствуют активные покупки валюты нерезидентами, при том, что НБУ по состоянию на середину вторника не показывал желания выйти на рынок с интервенциями для сдерживания подобного роста.

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).