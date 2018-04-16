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Британия готовится нанести мощный удар по приближенным Путина

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Великобритания может ввести новые санкции против крупнейших российских олигархов.

В их числе могут оказаться Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, а также Роман Абрамович, передают источники The Sunday Times.

О санкциях говорят в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, при этом конкретные ограничительные меры пока "решаются".

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Сама же Мэй сообщила, что изучаются все аспекты действий, которые могут предпринять. Она добавила, что готова инициировать новое расследование относительно российских бизнесменов, имеющих незаконные активы в Лондоне.

По информации источников, о санкциях объявят в ближайшее время.

Как сообщал "Обозреватель", ранее США анонсировали новые санкции.

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Тема
Санкции против России
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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