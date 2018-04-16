Британия готовится нанести мощный удар по приближенным Путина

Великобритания может ввести новые санкции против крупнейших российских олигархов.

В их числе могут оказаться Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, а также Роман Абрамович, передают источники The Sunday Times.

О санкциях говорят в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, при этом конкретные ограничительные меры пока "решаются".

Сама же Мэй сообщила, что изучаются все аспекты действий, которые могут предпринять. Она добавила, что готова инициировать новое расследование относительно российских бизнесменов, имеющих незаконные активы в Лондоне.

По информации источников, о санкциях объявят в ближайшее время.

Как сообщал "Обозреватель", ранее США анонсировали новые санкции.