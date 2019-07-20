"Большое поражение": озвучены серьезные проблемы газопровода Путина

"Газпром" не успеет вовремя построить газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европейский Союз в обход Украины.

Существует вероятность того, что газопровод не будет запущен и через полгода после запланированной даты запуска, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью ZN.ua.

"Северный поток-2" не будет работать с 1 января 2020 года, как они этого хотели. Даже не факт, что это произойдет 1 июля следующего года. Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, это уже большое поражение Российской Федерации.

"Другой момент – европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что "Северный поток" не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно", – добавила заместитель главы МИД.

Зеркаль также подчеркнула, что не относится к "Северному потоку-2" как к чему-то роковому.

"Выхожу из того, что на "Северный поток" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую ​​идею", – резюмировала она.

"Газпром" не успеет вовремя построить газопровод "Северный поток-2"

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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