Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество

Компания "Укрзалізниця" в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию 40 новых вагонов, в которых не будет ковровых дорожек и линолеума.

Как сообщил в Facebook глава компании Евгений Кравцов, вместо этого в поездах будет сплошное шумоизоляционное покрытие для пола.

"Анонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них — сплошное шумоизоляционные покрытия для пола", — сказано в сообщении.

Вагон поезда "Укрзалізниці"

По его словам, УЗ не могла себе позволить такие перемены раньше, поскольку речь идет о высокой цене.

Вагон поезда "Укрзалізниці"

"Почему не делали это раньше и не меняем ковры сразу во всех вагонах? Потому что цена немалая. Но первые 10 вагонов (полноценный состав нового поезда) получим уже в марте. Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров", — заключил глава компании.

Вагон поезда "Укрзалізниці"

Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость: "Хорошие новости! Молодцы", "Неужели это произошло?!))) Круто!!!", "Наконец-то! Неужели дорожками комплектуют на заводе? Что мешает убрать этот совок из всех вагонов уже завтра? (Не дожидаясь, пока они сгниют)", "А на аукцион ковры выставят? Как раритет. Этот ковер с 1974 года проехал 5 стран и несколько миллионов км", "Это исторический день".

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