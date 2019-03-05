Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество

Компания "Укрзалізниця" в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию 40 новых вагонов, в которых не будет ковровых дорожек и линолеума.
Как сообщил в Facebook глава компании Евгений Кравцов, вместо этого в поездах будет сплошное шумоизоляционное покрытие для пола.
"Анонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них — сплошное шумоизоляционные покрытия для пола", — сказано в сообщении.
Вагон поезда "Укрзалізниці"
По его словам, УЗ не могла себе позволить такие перемены раньше, поскольку речь идет о высокой цене.
Вагон поезда "Укрзалізниці"
"Почему не делали это раньше и не меняем ковры сразу во всех вагонах? Потому что цена немалая. Но первые 10 вагонов (полноценный состав нового поезда) получим уже в марте. Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров", — заключил глава компании.
Вагон поезда "Укрзалізниці"
Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость: "Хорошие новости! Молодцы", "Неужели это произошло?!))) Круто!!!", "Наконец-то! Неужели дорожками комплектуют на заводе? Что мешает убрать этот совок из всех вагонов уже завтра? (Не дожидаясь, пока они сгниют)", "А на аукцион ковры выставят? Как раритет. Этот ковер с 1974 года проехал 5 стран и несколько миллионов км", "Это исторический день".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Компания "Укрзалізниця" с 15 января 2019 года ввела новые тарифы на оформление коллективных пассажирских перевозок. Отныне стоимость бронирования билета для взрослого составляет 200 грн, для ребенка — 50 грн.
"Укрзалізниця" в 2019 году планирует два раза повысить стоимость пассажирских билетов на поезда. С 1 апреля проездные билеты подорожают на 12%, а с октября — еще на 12%.
"Укрзалізниця" утверждает: чтобы сделать перевозки безубыточными, цены должны вырасти более чем в два раза.
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