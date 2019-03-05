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Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество

10.2тЧитать материал на украинском

Компания "Укрзалізниця" в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию 40 новых вагонов, в которых не будет ковровых дорожек и линолеума.

Как сообщил в Facebook глава компании Евгений Кравцов, вместо этого в поездах будет сплошное шумоизоляционное покрытие для пола.

"Анонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них — сплошное шумоизоляционные покрытия для пола", — сказано в сообщении.

Вагон поезда

Вагон поезда "Укрзалізниці"

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По его словам, УЗ не могла себе позволить такие перемены раньше, поскольку речь идет о высокой цене.

Вагон поезда

Вагон поезда "Укрзалізниці"

"Почему не делали это раньше и не меняем ковры сразу во всех вагонах? Потому что цена немалая. Но первые 10 вагонов (полноценный состав нового поезда) получим уже в марте. Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров", — заключил глава компании.

Вагон поезда

Вагон поезда "Укрзалізниці"

Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость: "Хорошие новости! Молодцы", "Неужели это произошло?!))) Круто!!!", "Наконец-то! Неужели дорожками комплектуют на заводе? Что мешает убрать этот совок из всех вагонов уже завтра? (Не дожидаясь, пока они сгниют)", "А на аукцион ковры выставят? Как раритет. Этот ковер с 1974 года проехал 5 стран и несколько миллионов км", "Это исторический день".

Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество
Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество
Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество
Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество
Больше никаких ковров: "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Укрзалізницяпоезд
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Заменят дорожки на серый ковролин и назовут это "новыми вагонами")))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Окраина собирает хлам со всего Мира. Да не просто собирает, эти дэбилы за этот хлам ещё деньги платят )))))))))))))))
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Исаев Денис
Исаев Денис
40 вагонов на сорок миллионов, перемога однако же.
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