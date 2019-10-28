Без Зеленского: Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором затронули тему транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента России. При этом в Кремле не уточнили, удалось ли прийти к каким-либо договоренностям.

"В связи с проведением сегодня (в понедельник, 28 октября. – Ред.) в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", – заявили в Кремле.

Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся