Без Зеленского: Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором затронули тему транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Об этом сказано в сообщении на сайте президента России. При этом в Кремле не уточнили, удалось ли прийти к каким-либо договоренностям.
"В связи с проведением сегодня (в понедельник, 28 октября. – Ред.) в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", – заявили в Кремле.
Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 октября постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину, которые проводят Украина, ЕС и Россия, показали возможность продвижения вперед.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.
В "Газпроме" потребовали от Украины и ЕС урегулировать все судебные споры до момента заключения нового контракта на поставку газа.
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