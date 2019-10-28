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28 октября • обновлено в 17:09
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Без Зеленского: Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину

1.3т Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором затронули тему транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента России. При этом в Кремле не уточнили, удалось ли прийти к каким-либо договоренностям.

"В связи с проведением сегодня (в понедельник, 28 октября. – Ред.) в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", – заявили в Кремле.

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Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину

Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
газопровод в обход России
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Россия
Тег
транзит газа
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Мир Миру
Мир Миру
Ясно тільки одне: порожню ГТС українці за свій рахунок утримувати не будуть. А будівництво другої гілки "Північного потоку" на її порожнечу неоднозначно "натякає".
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
по итогам принятых решений ,поставят в известность..
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