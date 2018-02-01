В Украине подскочил курс доллара и евро

Курс доллар и евро в обменниках украинских банков в четверг, 1 февраля, вновь начал демонстрировать рост.

Об этом свидетельствуют курсы валют в финучреждениях.

В частности, средний курс продажи доллара в банках вырос на 5 копеек – до 28,04 грн/$.

Дороже всего доллар торгуется в Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ – 28.20 грн/$, а дешевле всего купить американскую валюту можно в Коминвестбанке – 27,95 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 2 копейки – до 34,90 грн/€.

Дороже всего евро торгуется в Укрэксимбанке – на уровне 35,05 грн/€, а дешевле всего купить европейскую валюту можно в Ощадбанке – 34,70 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,84 грн/$, а к евро – 34,68 грн/€.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в НБУ рассказали, когда может произойти стабилизация курса гривни.