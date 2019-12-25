Увольнять будут без причины, а отработку отменили: Кабмин показал новые правила для украинцев

Увольнять и увольняться может стать проще. В случае внесения изменений в Трудовой кодекс (КЗоТ) работодателю для этого не нужно будет ничего, кроме желания, а сотрудники смогут не отрабатывать две недели.

Выдержки из готовящегося законопроекта опубликовал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

За что будут увольнять и в каких случаях вам должны заплатить за это денег - в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Если сотрудник захочет уволится - ему просто нужно сообщить об этом за две недели (можно даже на электронную почту);

Отказ увольнять будет считаться нарушением Трудового кодекса;

Если работодатель нарушит трудовой договор, сотрудник может уволиться когда угодно и получить компенсацию в размере 50 среднедневных зарплат;

Уволить тоже могут без причины - предупреждать должны заранее, а в случае, если делают это срочно, должны заплатить компенсацию;

Если сотрудник за 180 дней больше двух раз нарушил трудовой договор, его могут уволить без предупреждения.

Уволиться станет проще: отработки не нужны, заявление можно слать на электронку

Теперь работник может уволиться по своей инициативе в любой момент, единственное - надо предупредить об этом работодателя за две недели. Фактически, этот процесс заменит двухнедельную отработку. Однако, в этом моменте могут быть коррективы, которые должны отмечаться в трудовом договоре:

перечень уважительных причин, из-за которых он может уволиться без такого предупреждения;

другие сроки предупреждения об увольнении (работодатель может сократить или, наоборот, увеличить этот период)

При этом, если работодатель откажется подписывать заявление сотрудника, то он нарушит трудовое законодательство в грубой форме. Кроме того, работодатель не имеет права с помощью травли принуждать сотрудника написать заявление "по собственному". К слову, предупредить о намерении уволиться теперь можно будет не только в письменном виде, но и по электронке, если это прописано в трудовом договоре.

Если же работодатель нарушил условия трудового договора, то уволиться будет проще. В таком случае сотрудник может написать заявление на любую дату, которая ему удобна и указать факты нарушений со стороны работодателя. Если же тот откажется подписывать заявление, то сотрудник может разорвать трудовой договор в одностороннем порядке - для этого ему достаточно будет прислать работодателю письмо о том, что он вручил заявление.

Кстати, если работодатель таки подпишет это заявление, то будет обязан выплатить компенсацию, прописанную в трудовом договоре, но не менее 50 среднедневных зарплат.

Новый Трудовой кодекс

Уволить тоже станет проще: без объяснения причин, но с компенсациями

Теперь работодатель может уволить сотрудника по своему желанию и без объяснений, но предупредить об этом обязан заранее:

за 15 дней, если человек работает менее полугода;

за 30 дней, если от полугода до пяти лет;

за 60 дней, если от пяти до до десяти лет;

за 90 дней, если более десяти лет.

Также сотрудник и работодатель могут договориться о сокращении этих сроков, но за деньги - каждый день сокращения обойдется в одну среднедневную зарплату. Но и тут есть нюанс - начальник может по своей инициативе сократить этот срок, но платить должен будет в два раза больше. То есть, если вы работаете 5 лет и вам сказали, что с завтрашнего дня вы уволены, то вам обязаны выплатить зарплату за 120 дней.

Новый Трудовой кодекс

Кстати, если сотрудник откажется подписывать дополнительное соглашение, позволяющее разорвать трудовой договор в такой способ, то его могут уволить в одностороннем порядке - просто уведомить письмом. Естественно, после это можно будет оспорить в суде.

Также работодатель может уволить сотрудника без предупреждения, если тот за последние 180 дней нарушил трудовой договор больше, чем два раза. Здесь то же самое: при отказе подписывать его просто уведомят об увольнении и дальше он может обратиться в суд.

При этом в проекте Трудового кодекса отмечается - несоответствие сотрудника занимаемой должности не является нарушением трудового договора. То есть, для увольнения "по статье" нужны четкие факты нарушений. В иных случаях путь один - заблаговременное предупреждение или компенсация.

Изменения полезные, но запоздалые

В целом эксперты позитивно отзываются об инициативе, опубликованной Миловановым. Однако, есть и замечания: первое - вопрос давно перезрел, а второе - пока это всего лишь посты в Facebook, а не законодательный акт. Тем не менее, то, что там изложено, должно позитивно повлиять на бизнес-климат в стране, считает главный эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Но пока ситуация выглядит так, что больше пользы наемным работникам. Например, необязательная отработка двухнедельная. [...] Но дабы обезопасить трудовые отношения, то что предлагается, безусловно, плюс. Ну и сама либерализация трудового законодательства - требование бизнеса уже давно. Потому что нынешние отношения - серьезный барьер качественному улучшению бизнес-климата и привлечению иностранных инвестиций", - заявил Забловский в комментарии OBOZREVATEL.

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HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина рассказала OBOZREVATEL, что в целом тоже за эти изменения, но хочет видеть их системными. Сейчас же, по её мнению, "на осыпавшуюся елку вешают игрушки". Также она считает, что Трудовой кодекс нужно прописывать так, чтобы его соблюдение было легким и дешевым, а нарушение - сложным и дорогим.

"У программистов это называется "защита от дураков". Если эти обновления пропишут, что правильно поступать - быстро, дешево, красиво и нарядно, а неправильно - это муторно, долго и наказуемо, вот тогда это было бы хорошо. Пока я вижу, что есть определенные послабления, но особой "защиты от дурака" я не увидела", - отметила эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал и о других изменениях, которые планируют внести в Трудовой кодекс - в частности, о работе на армию во время военного положения, сокращенные выплаты за работу на выходных и об увольнении беременных женщин.

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