"Произойдет поворот": озвучено прогноз курса доллара на 2 месяца

В Украине ближайшие месяцы курс доллара к гривне может вырасти с 24,46 грн/$ до 27,5 грн/$.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. Факторы, которые влияли на укрепление гривны, уже иссякли, отмечает экономист. Поэтому вскоре стоит ожидать падения национальной валюты относительно доллара.

"В следующие пару месяцев состоится курсовой поворот и мы выйдем примерно на тот же уровень, который был в конце прошлого года – 27,5 грн/$. Ближайшие два месяца будем видеть умеренную девальвацию. Она будет зависеть от того, какой курс захочет видеть Национальный банк. Он может отпустить гривну или проводить интервенцию. Курс может снизиться еще на несколько копеек", – рассказал Юрчишин.

Курс доллара будет расти до конца года

В следующем году Украина должна будет отдать около 2-2,5 млрд долларов по долговым обязательствам. Усилятся и другие факторы, которые будут влиять на гривну, рассказывает эксперт.

"Это, прежде всего, внешний торговый дефицит. Вот нам говорят "доллар укрепился, поскольку у нас продают урожай", но этот фактор еще не очень действует. Во-вторых, у нас в целом торговое сальдо ухудшается. Если в первом квартале торговый дефицит был на уровне 5-6% ВПП, то сейчас около 8% по результатам второго квартала. Это фактор ослабления гривни", – заявил Юрчишин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 24 сентября курс доллара побил 4-летний рекорд - курс гривны к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,46 грн/$. Ниже курс доллара был только в января 2016 года – 24,18 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,86 грн/$.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал